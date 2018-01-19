YDÜ Mersin deplasmanında

Mücadele ettiği kulvarlarda başarılı bir çıkış yakalayan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 15. hafta maçında, deplasmanda Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol Takımı ile karşılaşacak. Yakın Doğu Üniversitesi daha önce 2017-2018 sezonunun 2. haftasında konuk ettiği rakibini 93-83 mağlup etmişti. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre müsabaka, 20 Ocak 2018 Cumartesi günü KKTC saati ile 13:00, TSİ ile 14:00’de Mersin Edip Buran Spor Salonu’nda oynanacak. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde çıktığı 14 maçta 13 galibiyet alan Yakın Doğu Üniversitesi, averajla ikinci sırada yer alırken, Çukurova basketbol da ligde 8 galibiyetle altıncı sırada bulunuyor.

Zafer Kalaycıoğlu: “Ciddiye Almamız Gereken Bir Takım”

Çukurova Basketbol’un yeni bir oluşumla bu sezon ligde mücadeleye başladığını aktaran Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başnatrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Mersin deplasmanıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, her maç gibi bu maçında önemli olduğunu vurguladı. Rakiplerinin Dimanond DeShields, Alina Iagupova, Erlama Larkins gibi tecrübeli oyunculara sahip bir kadroyla Türkiye Kadın Basketbol Süper Ligi’nde altıncı sırada bulunduğunu belirten Zafer Kalaycıoğlu, bunun rakipleri karşısında dikkatli olmalarının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Kalaycıoğlu, “Kadın Basketbolunda Galatasaray ve Beşiktaş gibi isim yapmış büyük takımları geride bırakarak ilk sekiz takımın yer alacağı Türkiye Kupası’na katılmayı başarabilmiş bir takım. Kendini gösteren bir takım olmakla beraber, hırslı ve kazanma isteği olan bir ekiple mücadele edeceğiz. Euroleaguede Polonya deplasmanından döndük yol yorgunluğumuz var. Ancak bu bizim sahada göstermemiz gereken performansın düşmesine etken değildir. Her zamanki gibi başarı grafiğimiz yukarılarda tutmak için en iyi şekilde mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.