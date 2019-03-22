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YDÜ Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü İstanbul'da Güzellik Fuarına Katıldılar

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Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen Güzellik ve Bakım fuarına katıldılar.
YDÜ Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü İstanbul'da Güzellik Fuarına Katıldılar

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 30. İstanbul Uluslararası Güzellik & Bakım, Profesyonel Kozmetik ve Saç, Spa & Wellness Ürün ve Ekipmanları Fuarı’na katılan bölüm öğrencileri, Ayşe Aydın Akademi’de protez tırnak uygulamalarından biri olan jel tırnak ve BB Shine eğitimine katılarak bilgilerini tazelediler.

Düzenlenen fuar gezisi ve eğitim ile ilgili bilgi veren bölüm başkanı Dr. Yeşim Üstün Aksoy, fuara katılım amaçlarının öğrencilerin, alanları ile ilgili dünyada en son çıkan araç-gereçleri yakından tanıyıp, bu alanla ilgili yenilikleri öğrenip, en son ürün ve yöntemlerin neler olduğunu göstermek olduğunu söyledi. 

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