YDÜ Meslek Yüksekokulu'nda Kalıcı Makyaj Semineri Düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümünde Kalıcı Makyaj Semineri Düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü ve Akademi Royal iş birliğinde düzenlenen seminerde kalcı makyaj uzmanı Selen Shenalp deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen seminerde Selen Shenalp, mikropigmentasyon uyguluma alanları, boya renkleri, cilt rengine uygun boyalar ve uygulama sonrası bakım ile ilgili bilgiler aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy: “Öğrencilerimizi meslek hayatına hazırlarken saç bakımı ve güzellik hizmetleri ile ilgili en son yenilikleri ve uygulamaları deneyimlemelerini sağlıyoruz.”

Seminerle ilgili bilgi veren Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, “Öğrencilerimizi, önemli meslek profesyonelleri ile bir araya getirerek gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” ifadesini kullandı. Yrd. Doç. Dr. Aksoy, “Öğrencilerimizi meslek hayatına hazırlarken teorik derslerinin yanı sıra saç bakımı ve güzellik hizmetleri ile ilgili en son yenilikleri ve uygulamaları da deneyimlemelerini sağlıyoruz” dedi.