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YDÜ Mezunlar Buluşması Heyecanı: 1. Mezunlar Buluşması Etkinliği 4 Mayıs’ta Yapılıyor

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Eğitimde 31. yılını tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, dünyanın dört bir yanında farklı uzmanlık alanlarında kariyer yapmış mezunları “Mezunlar Buluşması” etkinliği ile bir araya getiriyor.
YDÜ Mezunlar Buluşması Heyecanı: 1. Mezunlar Buluşması Etkinliği 4 Mayıs’ta Yapılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Öğrenci Dekanlığı Organizasyonu ve Mezunlar Derneği (YADOMED) ile Yakın Doğu Üniversitesi ailesinin bir mensubu olarak dünyanın farklı yerlerinde önemli görevlerde bulunan mezunlarını bir araya getirecek olan “Mezunlar Buluşması” etkinliğinin, 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü Üniversite kampüsünde gerçekleşeceği belirtildi.

Mezunları dönem arkadaşları ve öğretim üyeleriyle yeniden e bir araya getirmeyi sağlayacak olan etkinlikte gün boyunca çeşitli aktivite, gezi ve sohbetler gerçekleştirilecek.

Gün Boyu Müzik, Sohbet Kahkaha ve Yeni Anılar…

Tüm gün çeşitli etkinliklerin yer aldığı "Mezunlar Buluşması” etkinliğinde, gün boyunca açık havada DJ performansı, çeşitli oyunlar ve eğlenceler, NEU Store gezisi ile kurulan stantlarda mezunlara Kıbrıs Lezzetleri ikramları yapılacak. Gece boyunca da müzik performanslarının yer alacağı etkinlikte, farklı alanlarda kariyerlerine devam eden mezunlar üniversiteden sonraki hayatlarını ve üniversitede aldıkları eğitimin kendilerine kazandırdıklarını dönem arkadaşları ile paylaşacaklar.

Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Mezunlar Anılarını Tazeleyecekler…”

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz, Yakın Doğu Üniversitesi’nde almış oldukları eğitimin ardından kariyerlerine birçok önemli işletme veya kuruluşta devam eden mezunların, akademisyenler ile görüşme, aynı sıraları paylaştıkları arkadaşları ile de anılarını tazeleme fırsatı bulacağını söyledi.

”Bir üniversitenin referansı mezunlarıdır” diyen Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Bir araya gelmenin başlangıç, bir arada durabilmenin ilerleme, birlikte çalışmanın başarı olduğunu biliyoruz. Bu etkinlik ile, hem birbirinden farklı kuşakların buluşmasına vesile olacak hem de üniversitemiz değerlerinin yeniden yaşanmasına olanak sağlayacağız. Yakın Doğu Üniversitesi camiasını bir arada tutmak ve mezunlarının üniversiteleri ile ilişkilerini devam ettirmeleri amacıyla yola çıktık. Yakın Doğu ailesi olarak mezunlarımızı bir araya getirmekten ve bu gururu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

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