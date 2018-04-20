YDÜ Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Habiba Hüseynova’nın String Art Sergisi, Büyük Kütüphane’de Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılışta Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Fahreddin Sadıkoğlu ile Doç.Dr. Mustafa Kurt’un da hazır bulunduğu sergide, tamamlanması bir yıl süren yirmi iki eserin sergilendiği belirtildi.

Her birinin işlenme tekniği farklı olan eserlerin yapımında, sulu boya ve yağlı boya, akrilik boyalar, çivi-ahşap, strafor-toplu iğne kullanıldığı seginin açılışı Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Fahreddin Sadıkoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Sergide dikkat çeken en önemli üç eser, Kıbrıs Muflonu, Henri Matisse Blue Nude IV ve Nü isimli çalışmalar oldu. Bunların dışında Azerbaycan bayrağının renklerini taşıyan geometrik bir tasarım ve Hüseynova’nın öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdiği at temalı eser büyük ilgi gördü.

Habiba Hüseynova, “String Art” Sanatını Azerbaycan’da İlk Uygulayan Kişi Olarak Birinci Sergisini Düzenledi

2013 yılından beri “String Art” ile ilgilenen Hüseynova bu alanda çok sayıda ürün ortaya koydu. 2014 yılında, Mimarlık lisans eğitimini aldığı Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi’nde aynı zamanda “String Art” sanatını Azerbaycan’da ilk uygulayan kişi olarak da birinci sergisini düzenledi. String Art tekniğini kullanarak yarattığı maket, 23 ülkenin öğrencilerinin de katıldığı uluslararası diploma projeleri yarışmasında ikinciliği kazandı. 2017 yılından beri Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde görev yapmaktadır.

Hüseynova; “String Art, Çok Sayıda İpin Bir Araya Gelmesi İle Bütün Bir Şekilde Var Olan Resmin Elde Edilmesidir”

Açıklamalarda bulunan Habiba Hüseynova; “ ‘String Art’ çok sayıda ipin bir araya gelmesi ile bütün bir şekilde var olan resmin elde edilmesidir. Bu sanatın ortaya çıkışı XVII. yüzyıla dayanır ve ilk defa İngiltere’de İngiliz terzileri tarafından ortaya çıkmıştır. İlk başlarda İngiliz terzilerin dokuma işleri için kullandığı bir teknikten başka bir şey değildi. Elbiselerde uygulamak üzere, kartonlara delikler açılarak, buralardan ipler geçirilip farklı desenler yaratılırdı. Bu desenlerin güzelliğinin farkında olan terziler zamanla bu tekniği duvarlarda da deneyerek bu işi bir tasarım ve sanat harikasına çevirdi. Bu teknik, ilerleyen zamanlarda ise evlerin ve diğer kamu binalarının iç mekânlarının dekore edilmesi için kullanılmaya başlandı.”Dedi.

Hüseynova; “String Art, Bir Çok Ülkede İlkokullarda Çocukların Eğitimi, El Becerisinin Ve Zeka Seviyesinin Geliştirilmesi İçin Yaygın Bir Şekilde Kullanılmaktadır”

String Art çalışmasında çok çeşitli malzemeler kullanılmakta olduğunu belirten Hüseynova, İp veya ince teller kullanılarak da gerçekleştirilen sanatın öğretici yanlarının olduğu da bir gerçektir. Bu yüzden de bir çok ülkede ilkokullarda çocukların eğitimi, el becerisinin ve zeka seviyesinin geliştirilmesi için yaygın bir şekilde kullanılmakta olduğunu belirtti.

Hüseynova, çivilerin etrafından tellerin geçirilmesi ile objelere estetik bir görünüm kazandırılması işlemi olan bu uygulama ile önceleri daha çok hat yazıları, firma ve spor amblemleri, çiçek ve hayvan figürleri gibi şeyler yapılmıştır. Avrupa’da birçok psikolojik hastalığın tedavisinde de kullanıldığı ve String Art’ın insanlarda dinlendirici ve pozitif etkisinin olduğuğunun altını çizdi.