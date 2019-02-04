YDÜ Mimarlık Fakültesi Güz Dönemi Mezuniyet Töreni yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mimarlık Fakültesi 2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

YDÜ’den verilen bilgiye göre törene, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur da katıldı.

Konuşmalardan sonra yapılan meslek yemini ve YDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi dans eğitmenleri ve dansçıların gösteri de sunduğu tören, diplomaların takdiminin ardından kep atma merasimiyle tamamlandı.