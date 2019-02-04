  • BIST 102.255
  • Altın 220,498
  • Dolar 5,2184
  • Euro 5,9636
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

YDÜ Mimarlık Fakültesi Güz Dönemi Mezuniyet Töreni yapıldı

» »
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mimarlık Fakültesi 2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirildi.
YDÜ Mimarlık Fakültesi Güz Dönemi Mezuniyet Töreni yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mimarlık Fakültesi 2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirildi.
YDÜ’den verilen bilgiye göre törene, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur da katıldı.

Konuşmalardan sonra yapılan meslek yemini ve YDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi dans eğitmenleri ve dansçıların gösteri de sunduğu tören, diplomaların takdiminin ardından kep atma merasimiyle tamamlandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Şanlıdağ, Mezun Olan Öğrencilere Başarılar Diledi…29 Ocak 2019 Salı 15:10
  • Yakın Doğu İlkokulu Öğrencileri Eğlenerek İngilizce Öğreniyor…28 Ocak 2019 Pazartesi 18:26
  • Besim: "Benim İçin Geçmişe Çok Güzel Bir Yolculuk Oldu... "27 Ocak 2019 Pazar 15:15
  • Şanlıdağ;" 14 Türki Cumhuriyeti ve Topluluğu İle Bir Sanat Köprüsü Oluşturduk…"25 Ocak 2019 Cuma 16:50
  • Erken Tanı Ve Etkili Tedavi Yöntemleri İle Cüzzam Hastalığı Az Görülmekte25 Ocak 2019 Cuma 16:10
  • Yakın Doğu Koleji Badminton’da Erkeklerde ve Kızlarda Çifte Şampiyonluğa Ulaştı...23 Ocak 2019 Çarşamba 16:15
  • Gebelik Döneminde Yapılacak Doğru Egzersiz Doğumu Kolaylaştırıyor23 Ocak 2019 Çarşamba 16:10
  • İran’ın Kıbrıs Büyükelçisi Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Günsel'i ziyaret etti21 Ocak 2019 Pazartesi 17:48
  • İran Üniversiteleri ile Önemli Ortak Eğitim Programları Yürütüyoruz…21 Ocak 2019 Pazartesi 15:55
  • Yakın Doğu Kolejinde Çocuk Hakları Bilgilendirme Semineri Yapıldı…21 Ocak 2019 Pazartesi 14:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti