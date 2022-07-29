YDÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan 12 farklı ülkeden genç mimarlar, coşkuyla kep attı

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur konuşma yaptı. Uluslararası mezun öğrenciler adına İngilizce Mimarlık bölümünden birincilikle mezun olan Abdullah Saleem Khalel, türkçe programdan mezun öğrenciler adına ise Sinan Laçin duygularını dile getirdi.

Törende, tüm misafirler için Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu İrem Sena da keman dinletisi gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından diplomalarını alan mezunlar, büyük bir coşku ile keplerini attı.

Prof. Dr. Mustafa Kurt: “Mimarlık, yapıldığı zamanı ve uzamı yansıtmalı aynı zamanda da zamansızlığı amaçlamalıdır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt konuşmasına, Amerikalı mimar ve düşünür Richard Buckminster Fuller’ın mimari tasarım üzerine kullandığı “Bir problem üzerinde çalışırken asla güzelliğini düşünmem, sadece sorunu nasıl çözeceğime odaklanırım. Ancak bitirdiğimde çözüm güzel değilse yanlış olduğunu bilirim” sözüyle başladı.

Mimari tasarım sürecinin, kullanışlılık, sağlamlık ve güzellik olmak üzere üç temel niteliği olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kurt, “Mimarlık okullarının yetiştirdiği mimarlar, yaptıkları tasarımların işlevselliği, sağlamlığı, kalıcılığı, yarattığı memnuniyet ve verdiği estetik hazza yoğunlaşmalıdır. Tasarımcıların her şeyden önce çok iyi bilgiyle donatılmaları gerekir. Çok okumalı, çok araştırmalı, çok uygulama deneyimi edinmeleri ve çok çalışmaları gerekir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını Frank Gehry’nin sözleri ile noktalayan Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Mimarlık, yapıldığı zamanı ve uzamı yansıtmalı, aynı zamanda da zamansızlığı amaçlamalıdır” diyerek “Siz değerli mezunlarımızında, zaman bağımsız tasarımlar üretmeniz dileğiyle en büyük başarıların merkezinde olmanızı temenni ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Zeynep Onur: “12 farklı ülkeden mezun vermenin gururunu yaşıyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur ise konuşmasında COVID-19 pandemisine değinerek, 2020 bahar döneminden beri ilk kez yüz yüze mezuniyet töreni yapılmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

On iki farklı ülkeden mezun verdiklerini belirten Prof. Dr. Zeynep Onur, “Bugün, Yakın Doğu Üniversitesinde eğitim görmekte olan; Suriye, Sudan, Ürdün, Lübnan, Nijerya, Filistin, Irak, Hollanda, Kıbrıs, Türkiye, Zambia ve Libya olmak üzere birçok farklı ülkeden gelen, geleceğin mimar ve iç mimarlarını uğurluyoruz” dedi.

Her meslekte olduğu gibi mimarlık mesleğinde de zorluklar olduğunu belirten Prof. Dr. Zeynep Onur, “Herkes işini severek yapmaz. Çoğu insan yapmış olmak için yapar ama siz işinizi severek ve isteyerek yapın. Bir tasarımcı olarak sizin yeryüzünde bulunma sorumluluğunuz, kendi farklarınızı, duyarlılıklarınızı, düşüncelerinizi bu dünyaya katmanızdır. Hepinizin birer mekan sanatçısı olması dileğiyle; yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

Abdullah Saleem Khalel: “Kendime ve aileme verdiğim birincilikle mezun olma sözünü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum.”

Lise yıllarından beri mimarlığa büyük bir ilgi duyduğunu söyleyen Abdullah Saleem Khalel, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde eğitime başladığında kendisine ve ailesine birincilikle mezun olacağına dair söz verdiğini söyledi. “Bugün, verdiğim bu sözü tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diyen Khalel, yoğun bir çalışma ve emekle geçen dört yılın ardından mezun olma başarısı gösteren bütün arkadaşlarını tebrik etti. Bugünün kendileri için bir son değil başlangıç olduğunu söyleyen Abdullah Saleem Khalel, artık tasarlayacakları yapılarla dünyaya izler bırakmaya hazır olduklarını söyledi. Khalel, kendilerine büyük katkılar yapan bütün hocalarına teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Sinan Laçin: “Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirasım dediği bilimin yolunda başarılı ve istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu Sinan Laçin, tüm mezunlar adına yaptığı konuşmaya duyduğu heyecanı ve yaşadığı gururu dile getirerek başladı. Sinan Laçin, “Her konuda bizlerden emeklerini ve sevgilerini eksik etmeyen, bize mimarlığı çok daha fazla sevdiren, sadece akademik bilgiler değil hayata dairde birçok bilgi edinmemizi sağlayan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Sinan Laçin, “Yüzyüze ve online eğitim olmak üzere zorlu ve uzun geçen dört senelik eğitim sonunda bugün geldiğimiz noktada haklı bir gurur yaşıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak, lisans eğitimi boyunca fazlasıyla bilgi ve tecrübe edindik. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirasım dediği bilimin yolunda başarılı ve istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.