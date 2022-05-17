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YDÜ Mimarlık Fakültesi’nin “Kültürlerarası Çeşitliliği Kucaklamak” başlığı ile düzenlediği festival, 30 ülkeden mimarlık öğrencilerini bir araya getirdi

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Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin “Kültürlerarası Çeşitliliği Kucaklamak” başlığı ile düzenlediği festival, 30 ülkeden mimarlık öğrencilerini bir araya getirdi
YDÜ Mimarlık Fakültesi’nin “Kültürlerarası Çeşitliliği Kucaklamak” başlığı ile düzenlediği festival, 30 ülkeden mimarlık öğrencilerini bir araya getirdi

 

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin “Kültürlerarası Çeşitliliği Kucaklamak” başlığı ile düzenlediği festival, 30 ülkeden mimarlık öğrencilerini bir araya getirdi

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin 9-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında “Kültürlerarası Çeşitliliği Kucaklamak” teması ile düzenlediği festival,  fakültede eğitim gören 30 ülkeden mimarlık öğrencilerinin, yerel kültürlerinden izler taşıyan projeleri ile  görsel bir şölen yarattı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin çok kültürlü öğrenci yapısından ilham alınarak düzenlenen festival, kültürel çeşitliliğin yeni eklektik tarzlar yaratması, karşılıklı öğrenmeyi geliştirmesi ve yaratıcı bir ortamı oluşturması amacıyla düzenlendi.

Beş gün boyunca pek çok proje ve etkinlik düzenlendi

9-13 Mayıs tarihleri arasında beş gün süren etkinlikte, aralarında Türkiye, KKTC, Hollanda, Dubai, Nijerya, Filistin, Kazakistan, Mısır, Fas, Filipinler, Mozambik, Pakistan, Ruanda, Sierra, Sudan gibi ülkelerin de yer aldığı 30 ülkeden mimarlık öğrencileri, kendi kültürlerinden fotoğraf ve sembolleri bir mimar gözüyle geleneksel ve çağdaş mimariden de yararlanarak hazırladıkları paftalara yansıttılar. Öğrenciler, diğer ülkelerle ilgili paftaları değerlendirerek kendi ülkeleri ile diğer ülkeler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirledi.

kulturlerarasi-cesitliligi-kucaklamak-(3).jpgEtkinliğin sonraki günlerinde ise “ülke tanıtıcı posterleri”, “skeç (çizim) çalışmaları” ve “ülke soyutlamaları” projeleri hazırlayan öğrenciler, hazırladıkları materyalleri Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi önünde sergiledi.

Düzenlenen ülke posteri yarışmasında ise Nijerya birincilik, Irak ikincilik ve Filistin üçüncülük ödüllerinin sahibi oldu. Ödül töreninde ülkelerinden yerel müzikler eşliğinde dans eden öğrenciler kendi ülke mutfaklarından yemekler yaparak diğer öğrencilere ikram etti.

Prof. Dr. Zeynep Onur: “Çeşitlilik, farklı bakış açılarıyla farklı fikirler üretmenin en önemli anahtarlarından biri.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur, mimari ve tasarımda çeşitliliğin önemine vurgu yaparak, “Çeşitlilik, farklı bakış açılarıyla farklı fikirler üretmenin en önemli anahtarlarından biri. Günümüzde, her alanda en önemli ihtiyaçlardan biri yaratıcı fikirdir. Farklı nesillerden, cinsiyetten, yaşam tarzlarından, kültür ve kökenlerden gelen insanların karışımından oluşan ekipler başarılı oluyorlar” değerlendirmesini yaptı. Fakültelerinde eğitim gören 30 ülkeden mimarlık öğrencisini bir araya getirdikleri festivalle öğrencilerine bu bilinci aşılamak istediklerini söyleyen Prof. Dr. Onur, “Farklı ülkelerden gelen öğrencilerimizi mimarlık ve sanat genel bakışıyla buluşturarak çok kültürlülüğün önemini kavramalarını hedefledik” dedi.

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