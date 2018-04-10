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YDÜ Mimarlık Fakültesi ile Veteriner Fakültesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Konferansında Temsil Edildi…

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Çam Kese Böceği’nin Kuşlarla Biyolojik Mücadelesi İçin 3 Yıl Gözlem Yapıldı
YDÜ Mimarlık Fakültesi ile Veteriner Fakültesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Konferansında Temsil Edildi…

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkanı    Doç. Dr. Özge Özden Fuller ve Veteriner Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Wayne John Fuller 2. Tarım, Orman, Gıda ve Veteriner Bilimleri Konferansı (ICAFOF 2018)’nda Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil ettiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İzmir Çeşme’de gerçekleştirilen konferansta, Doç. Dr. Özge Özden Fuller ile Doç. Dr. Wayne John Fuller, “Çam Kese Böceği’nin Kuşlarla Biyolojik Mücadelesi” araştırmasının sonuçları ile zeytin bahçelerinde farklı tarım uygulamalarının biyo çeşitliliğe etkisi konulu araştırma projelerinden sunum ve poster bildirisi sundular.

Doç. Dr. Wayne Fuller, Doç. Dr. Özge Özden Fuller ile birlikte KKTC Orman Dairesi’nin desteği ile 3 yıldır yürütmekte oldukları “Çam Kese Böceği’nin Kuşlarla Biyolojik Mücadelesi” projesi kapsamında ilk iki yıllık gözlemlerinin sonucunda  “Genç ve Yaşlı Orman Alanlarındaki Büyük Baştankara (Parus Major) Kuşlarının Çoğalma Başarısının Karşılaştırması” başlıklı bildiri sunumlarını gerçekleştirdiler. 

Bildiri sunumunda genç orman alanlarında ve yaşlı orman alanlarındaki Parus major türü kuşların çoğalma oranlarında bir farklılık olup olmadığı irdelendi ve gözlemler sonucunda bir fark saptanmadığının altı çizildi. Söz konusu projenin halen devam etmekte olduğunu ve de projeyle ilgili detaylı analizlerin Orman Dairesi ile istişare edilerek yapılacağını belirten Doç. Dr. Wayne Fuller, tüm KKTC Orman Dairesi personeline ilgi ve desteği için de teşekkür etti.
 
Yakın Doğu Üniversitesi İle Exeter Üniversitesi’nden Zeytin Bahçelerinde Tarım Uygulamaları Konusunda Ortak Proje...
Doç. Dr. Özge Özden Fuller,  Doç. Dr. Wayne Fuller konferansta ayrıca Exeter Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dave Hodgson ile birlikte yürütmüş oldukları zeytin bahçelerinde farklı tarım uygulamalarının biyo çeşitliliğe etkisi konusundaki araştırma projelerinden yola çıkarak “Akdeniz Bölgesi'nde Farklı Tarımsal Uygulamaların Yapıldığı Zeytin Bahçelerinde  Biyo çeşitlilik Analizi” başlıklı ortak poster bildirisini sundular.

Doç. Dr. Özge Özden Fuller; “Tarla Sürümünün 1’den Fazla Yapıldığı Bahçelerde, Toprakta Yaşamakta Olan Yararlı Eklembacaklılar Zarar Görüyor”
Doç. Dr. Özge Özden Fuller ise sunumunda, araştırma sonucunda pestisit ve gübre uygulaması yapılmakta olan zeytin bahçelerinde, uygulama yapılmayan bahçelere göre çok daha düşük biyo çeşitlilik indeksine sahip olduğunun altını çizdi. Diğer taraftan herhangi bir pestisit uygulaması yapılmamış ve tarla sürümü yapılmamış olan zeytin bahçelerinde biyo çeşitliliğin çok yüksek olduğu tespitinin yapıldığını vurguladı. Özellikle tarla sürümünün 1’den fazla yapıldığı bahçelerde, toprakta yaşamakta olan yararlı eklembacaklıların zarar gördüklerini belirten Doç. Dr. Fuller, bu nedenle iyi tarım uygulamalarının sürdürülebilir tarımda çok önemli olduğunu belirtti.

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