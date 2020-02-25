YDÜ Mühendislik Fakültesi 2019-2020 Güz Dönemi Mezunları Diplomalarını Aldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2019-2020 Güz Dönemi Mezunları Diplomalarını Aldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2019-2020 Güz Dönemi mezunları Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirilen törenle diplomalarını aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre törene, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özsöz, bölüm başkanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özsöz, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Mühendislik Fakültesi Birincisi ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Birincisi Saba Abdulbaset Elgammudi, Mühendislik Fakültesi İkincisi ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Birincisi Tamuka Nigel Samuriwo ile Gıda Mühendisliği Bölüm Birincisi Yaren Diner birer konuşma yaptı.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özsöz, törende yaptığı konuşmada, genç mühendislere seslenerek günümüzde en önemli gelişmelerin mühendislik alanında yaşandığını belirterek, öğrencilere kendilerini sürekli yenilemelerini öğütledi.

Prof. Dr. Özsöz, “Değerli genç mühendisler eğitim hayatınızın zor sürecini başarıyla tamamladınız. Geriye baktığımızda zorlu bir sürecin içinden geçtiğinizi göreceksiniz. Biz size bundan sonra karşılaşacağınız bütün zorlu görevleri içeren bir dünyanın anahtarını verdik. Bundan sonra açacağınız kapılar ancak çalışarak gerçekleşecektir. Özellikle yapay zeka ve tıptaki gelişmeler sizinde bu alanlarda çalışmanıza olanak tanıyacaktır. Öğrenciliğinizle sınırlı kalmayın, mesleğinizle ilgili güncel konular hakkında bilgi edinin. Bilgiye ulaşma olanağı geçmişe göre büyük oranda artmıştır. Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırmak görevlerinizdendir” dedi.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan; “Yüz yılımız, bilgi toplumlarının egemenliği altındadır”

Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan da yaptığı konuşmada mezun olan öğrencileri kutlayarak, mühendislik mesleğinin toplumda özel bir yeri olduğundan söz etti.

Doç. Dr. Tüzünkan, “Değerli mezunlarımız geleceğin toplumunu inşa edecek kuşakların yetişmesini misyon edinen köklü ve büyük bir üniversite olan Yakın Doğu Üniversitesinde, yoğun çaba ve emek sarf ederek, disiplinli çalışarak bu mutlu güne ulaştınız. Sizleri yürekten kutluyorum. Diğer meslek gurupları gibi mühendislerin de toplumda özel bir yeri var. Yaşadığımız bilgi ve enformasyon çağında, ekonomik büyümenin sürücü kuvvetlerinden olan mühendislik mesleğinin cazibesi insanlığın mutluluğu ve toplumun refahı için bilim ve teknoloji temelli özgün çözümler önermeleri ve bunları yerine getirmeleri bakımından giderek artmaktadır. Yüzyılımız bilgi toplumlarının egemenliği altındadır. Bu nedenle çağı yakalayabilmek için sürekli olarak öğrenmek ve öğrenerek gelişmek gereği kaçınılmazdır. Tüm disiplinlerde olduğu gibi mühendislik alanında da eğitim süreci bilgi üzerine inşa edilmiştir” şeklinde konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak öğrencilerini teknolojiyi transfer eden değil, teknolojiyi üreten mühendisler olarak ülkemizin kalkınmasında önemli roller üstlenmek üzere yetiştirmeyi misyon edindiklerini anlatan Doç. Dr. Tüzünkan, bilimin insan yaşamındaki yeri ve önemini benimseyen, araştırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici ve bütünleştirici düşünce yapısına sahip yaratıcı ve yenilikçi, ülke gelişimine katkıda bulunabilecek, bilgi toplumları arasında ülkemizin de söz sahibi olabilmesine yardımcı olacak nitelikli mühendisler yetiştirecek bir eğitim modelini benimseyerek adımlarımızı attıklarını söyledi.

“4. Nesil Üniversite Modeli ile Ülkemizin bilim alanında dünyadaki tanınırlığını artırmaya yönelik bir adım atıyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi olarak rekabet, bilim ve teknoloji odaklı dünyada yeni eğitim vizyonlarını, toplum için bilim üretmek, çalışmalarını toplumun diğer kesimlerine yayarak, projelerini topluma katkı sağlayacak şekilde geliştirme misyonu olan 4. Nesil Üniversite Modeline entegre ettiklerini dile getiren Doç. Dr. Tüzünkan, bu sayede Ülkemizin bilim alanında dünyadaki tanınırlığını artırmaya yönelik bir adım da atmış olduklarını belirtti. Doç. Dr. Tüzünkan, ayrıca akademik bir kurum olarak bilime yönelik çalışmaların hızla devam etmesi, yurt dışı anlaşmaları, patent sayılarının artırılması ve ülkemize daha nitelikli mezun kazandırılması çalışmalarını hızla ilerlettiklerinden söz etti.

Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan şunları dile getirdi: “Gerek bilimsel, gerekse toplumsal fayda üretimine dönük çalışmalarıyla ülke bilimine yön verirken dünya bilimine de önemli katkılar sağlayan adımlar atan Yakın Doğu Üniversitesi olarak Mühendisliğin farklı dallarında elektrikle çalışan arabalar, yüksek kapasiteli yeni araba pillerinin tasarımı, sanayi ve tıpta uygulanabilecek akıllı robotik sistemleri, özellikle sağlık bilimleri alanında kök hücre, hassas ve kişiye özel tıp/ilaç araştırmaları, Kıbrıs insanı genomeno araştırmaları, nanoteknoloji, biyoteknoloji, biyoinformatik ve bilgisayar-enformatik sistemlerinin siber güvenliği alanında çalışmalar yürütüyoruz.”

Sözlerinin sonunda mezun öğrencileri ile gurur duyduklarını dile getiren Doç. Dr. Tüzünkan, “Başarılarınızın sizden sonra mezun olacak öğrencilerimize ilham olması dileğiyle... Yakın Doğu Üniversitesi mezunları olarak çalışma hayatınızda göstereceğiniz her yeni başarı bizleri mutlu edecek, göğsümüzü kabartacaktır” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Yaren Diner; “Uğruna çok çalışıp çabaladığımız bu yolculuğu mezuniyet ile taçlandırıyoruz”

Türkçe konuşan öğrenciler adına konuşan Gıda mühendisliği bölüm birincisi Yaren Diner ise uğruna çok çalışıp çabaladıkları, fedakârlıklar yaptıkları yolculuğu mezuniyet ile taçlandırdıklarını dile getirdi.

Diner, “Öğrenci olarak çok çalıştık gayret ettik yılmadan devam ettik. Bugün alacağımız diplomalar da en az bizim emeğimiz kadar saygıdeğer hocalarımızın yardımı rehberlikleri, arkadaşlar arası dayanışmalarımız ve tabii değerli ailelerimizin bize olan inanç, güven ve destekleri ile payları olduğunu belirtmek isterim. Bugün bu kürsü de bulunmak gurur verici. Üzerimde çok büyük emeği olan hayatımın her alanında desteklerini esirgemeyen aileme ne kadar teşekkür etsem az kalır” dedi.

Diplomalar Takdim Edildi…

Konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları sırasıyla takdim edildi. Mezuniyet töreni mezun öğrencilerin keplerini havaya fırlatılmasıyla sona erdi.