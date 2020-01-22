YDÜ Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2019-2020 Bahar Yarıyılı için Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2019-2020 Bahar Yarıyılı için Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları başladı.
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2019-2020 Bahar Yarıyılı için Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları başladı.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, YÖK ve YÖDAK onaylı programlarımıza 2019-2020 Öğretim Yılı için Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi kabul edilecektir.
Giriş Sınavı; Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Sarayı Giriş Katı, Müzik Öğretmenliği Bölümü Orkestra ve Mioy Sınıfı’nda 31 Ocak 2020 Cuma günü saat: 10:00’da yapılacaktır.
Lisans Sınav İçeriği:
Dikte
Tartım tekrarı
Tek ses, aralık, akor
Tonal – makamsal ezgi tekrarı
Öğrencinin hazırladığı şarkı
İstiklal Marşı
Öğrencinin çalgı performansı
Yazılı sınav – mülakat.
Yüksek Lisans Sınav İçeriği:
Yazılı:
Eser çözümleme
Müzik Eğitimi ile ilgili sorular
Sözlü:
Lisans üstü seviyede 1 etüt, 1 eser
Doktora Sınav içeriği:
Yazılı:
Eser çözümleme
Müzik Eğitimi ile ilgili sorular
Sözlü:
Doktora seviyesinde 1 etüt, 1 eser
Mülakat
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