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YDÜ Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Giriş Yetenek Sınavı Başvuruları Başladı

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YDÜ Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Giriş Yetenek Sınavı Başvuruları Başladı
YDÜ Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 2017-2018 Bahar Dönemi Lisans ve Yüksek Lisans Giriş Yetenek Sınavı Başvuruları Başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 2017-2018 Bahar Dönemi Lisans ve Yüksek Lisans özel yetenek sınav kayıtları başladı 
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlşkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı  Lisans ve Yüksek Lisans yetenek sınavına girmek isteyen adaylar için ön kayıtların başladığı bildirildi.

Kayıt Yapılabilecek Adresler:
• Yurtdışında bulunan T.C yurttaşı adaylar,bulundukları illerdeki Yakın Doğu Üniversitesi Temsilciliklerine ( http://aday.neu.edu.tr/turkiye-kayit-burolari/ ) veya KKTC’de ise Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına;
• KKTC yurttaşı adaylar ise, Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Tel: (0392) 223 64 64’den ön kayıt yaptırabilecekler. (Ön kayıt ücretsizdir).

Özel Yetenek Sınavı Tarihleri ve Yeri:
• 29 Ocak 2018 Pazartesi, 30 Ocak 2018 Salı
• Yer: Eğitim Sarayı Giriş Katı, Müzik Öğretmenliği Koro-Orkestra Sınıfı.
• Saat: 10:00

Lisans ve Yüksek Lisans için Özel Yetenek Sınav Kaydı için Gerekli Koşul ve Belgeler:
T.C yurttaşı adayların, özel yetenek sınavına kayıt yaptırabilmeleri için, 2017 YGS sınav puanlarından en az birinin 150 Puan ve üzeri olması gerekmektedir;
2017 YGS sınav sonuç belgesinin aslı ve bir fotokopisi (Aslı daha sonra adaya geri verilecektir).
KKTC yurttaşı adayların yetenek sınavlarına girebilmeleri için, YDÜ’nün yapmış olduğu sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.
4.5 x 6 cm boyutunda, yeni çekilmiş 2 adet fotograf.

Lisans Sınav içeriği:
• Tartım tekrarı
• Tek ses, aralık, akor
• Tonal – makamsal ezgi tekrarı
• Öğrencinin hazırladığı şarkı
• İstiklal Marşı
• Öğrencinin çalgı performansı
• Yazılı sınav – mülakat.

Yüksek Lisans Sınav içeriği:
Yazılı:
• Eser Çözümleme
• Müzik Eğitimi ile ilgili soru ve yazılı cevap

Sözlü:
• Lisans üstü seviyede 1 etüd, 1 eser
• Sözlü mülakat

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