YDÜ Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Korosu’ndan Bellapais’te Sıla 4 Şarkıları konseri

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Sıla 4 şarkılarının seslendirileceği konser, 3 Haziran 2019 Pazartesi saat 20.30’da Bellapais Manastırı’nda yer alacak.
Hakkı Cengiz Eren ve Atakan Sarı tarafından çok seslendirilen“Kıbrıs Türk Kültürü” şarkılarının koro eğitim repertuarına kazandırılması amaçlanan konserde, Koroya; piyanoda Atakan Sarı ve Gözdem İlkay, kemanda Ertem Nalbantoğlu, kontrbasta Mustafa Özak, flütte Mehmet Sakarya, klasik kemençede Atakan Sarı, asma davulda Adil Sönmez ve klasik gitarda Erkan Sülün eşlik edecek.
Eserlerin ilk seslendirilişlerinin yapılacağı ve girişin ücretsiz olacağı konser halka açık olacak.
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