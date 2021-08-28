YDÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına yönelik yetenek sınavı 2-3 Eylül tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına yönelik yetenek sınavı 2-3 Eylül tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler için düzenlenecek yetenek sınavının tarihi açıklandı. Müzik Öğretmenliği Bölümü 2021-2022 güz dönemi yetenek sınavı 02 ve 03 Eylül 2021 tarihlerinde saat 10.00 da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Başvuru koşulları ve sınavların içeriği

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Lisans Programı’na başvuru yapacak olan KKTC vatandaşı öğrencilerin Yakın Doğu Üniversitesi giriş sınavından geçer puan almaları, Türkiye yurttaşı adayların ise TYT sınavına girip 150 puan alması ve aynı zamanda 800bin barajı içerisinde olmaları gerekiyor.

Sınavın içeriği ise tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, aralık ve akor tekrarı, tonal/ makamsal ezgi, ritim tekrarı, İstiklal Marşı’nın söylenmesi,öğrencinin kendi hazırladığı bir şarkı veya türküyü seslendirmesi, öğrencinin kendi enstrümanı ile çalacağı bir eser ve mülakattan oluşuyor.

Yüksek Lisans ve doktora için yapılacak yetenek sınavıise müzik eğitimi ve müzik teorisi ile ilgili yazılı sınav, sözlü mülakat ve enstrüman sınavından oluşuyor. Enstrüman sınavında, öğrencinin kendi enstrümanı ile bir etüd ve bir eser çalması gerekiyor.

Yetenek sınavına katılmak isteyen kişilerin kayıt ve başvuru için emine.hursen@neu.edu.tr a dresine mail göndererek başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru yapıldıktan sonra sınav linki ve saati katılımcılara bildirilecek.