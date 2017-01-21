 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.067
  • Altın 146,530
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAGardiyanlar ‘Merkezi Cezaevinde’ eylem başlattı

YDÜ Müzik Öğretmenliği Bölümüne yetenek sınavıyla öğrenci alınacak

»
YDÜ Müzik Öğretmenliği Bölümüne yetenek sınavıyla öğrenci alınacak
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’na 2016-2017 Bahar Dönemi için lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak.

YDÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı özel yetenek sınavlarına girmek isteyen adayların ön kayıt yaptırması gerekiyor.

Bu kapsamda yurtdışında bulunan TC yurttaşı adaylar, bulundukları illerdeki YDÜ temsilciliklerine veya KKTC’de ise YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na; KKTC yurttaşı adaylar ise YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na ücretsiz şekilde ön kayıt yapabilecek.

Özel Yetenek Sınavı, 24 Ocak Salı günü saat 10.30’da Eğitim Sarayı Giriş Katı, Müzik Öğretmenliği Koro-Orkestra Sınıfı’nda yapılacak.

Adaylar sınavla ilgili ayrıntılı bilgiyi ertem.nalbantoglu@neu.edu.tr adresine e-posta göndererek veya 0392 223 64 64 – 168 numaralı telefonu arayarak alabilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • UKÜ’de diyaliz teknikerliği semineri19 Ocak 2017 Perşembe 14:55
  • "İş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim ve bilinçlenme çok önemli"19 Ocak 2017 Perşembe 11:13
  • DAÜ’lü öğrenciler kanser hastaları yararına etkinlik düzenledi18 Ocak 2017 Çarşamba 14:25
  • “Yat üretimi ile tasarım performansı arasındaki fark büyük”18 Ocak 2017 Çarşamba 10:30
  • "Düzenli çalışmayan, daha çok çalışır"17 Ocak 2017 Salı 12:27
  • YDÜ ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasında protokol imzalandı16 Ocak 2017 Pazartesi 16:51
  • UKÜ öğretim üyelerinin Luricina Hanı konulu ortak makalesi yayınlandı16 Ocak 2017 Pazartesi 13:24
  • Hasan Köroğlu LAÜ'de konferans verdi15 Ocak 2017 Pazar 15:02
  • YDÜ Afrika’nın canlı renklerine büründü...15 Ocak 2017 Pazar 14:21
  • KTÖS’ten “öğretmen ihtiyaçlarını belirleme” anketi15 Ocak 2017 Pazar 11:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti