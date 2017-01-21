YDÜ Müzik Öğretmenliği Bölümüne yetenek sınavıyla öğrenci alınacak

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’na 2016-2017 Bahar Dönemi için lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak.

YDÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı özel yetenek sınavlarına girmek isteyen adayların ön kayıt yaptırması gerekiyor. Bu kapsamda yurtdışında bulunan TC yurttaşı adaylar, bulundukları illerdeki YDÜ temsilciliklerine veya KKTC’de ise YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na; KKTC yurttaşı adaylar ise YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na ücretsiz şekilde ön kayıt yapabilecek. Özel Yetenek Sınavı, 24 Ocak Salı günü saat 10.30’da Eğitim Sarayı Giriş Katı, Müzik Öğretmenliği Koro-Orkestra Sınıfı’nda yapılacak. Adaylar sınavla ilgili ayrıntılı bilgiyi ertem.nalbantoglu@neu.edu.tr adresine e-posta göndererek veya 0392 223 64 64 – 168 numaralı telefonu arayarak alabilecek.