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YDÜ Müzik Öğretmenliği bölümünün yetenek sınavının tarihleri açıklandı

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Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünün lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik düzenleyeceği yetenek sınavının tarihleri açıklandı
YDÜ Müzik Öğretmenliği bölümünün yetenek sınavının tarihleri açıklandı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin YÖK ve YÖDAK onaylı Müzik Öğretmenliği bölümünün lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik düzenleyeceği yetenek sınavının tarihleri açıklandı. KKTC ve Türkiye vatandaşlarının katılabileceği yetenek sınavı, 8-9-10 Ağustos ve 5-6 Eylül tarihlerinde, saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını Yakın Doğu Üniversitesi ve temsilciliklerine yapabilecekleri gibi online ve telefonla da yapabilecek. Adaylar neriman.soykunt@neu.edu.tr adresine mail göndererek ya da 0392 223 64 64/5168 numaralı telefon ve +90 533 8544308 WhatsApp mesaj hattı ile ön kayıt yaptırabilecek.

Başvuru koşulları ve sınavların içeriği açıklandı

Yüz yüze bölümü, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Sarayı, Müzik Öğretmenliği Bölümü Orkestra Sınıfı’nda yapılacak olan sınavın başvuru koşulları  ve içeriği de açıklandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Lisans Programına başvuru yapacak KKTC vatandaşı öğrencilerin Yakın Doğu Üniversitesi giriş sınavından geçer puan almaları; Türkiye vatandaşı adayların ise TYT sınav sonuçlarına göre 800 bin barajı içerisinde olmaları gerekiyor.

Sınavın içeriği; tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, aralık ve akor tekrarı, tonal/makamsal ezgi, ritim tekrarı, İstiklal Marşı’nın söylenmesi, öğrencinin kendi hazırladığı bir şarkı veya türküyü seslendirmesi, öğrencinin kendi enstrümanı ile çalacağı bir eser ve mülakattan oluşuyor.

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Yüksek lisans ve doktora için yapılacak yetenek sınavı ise müzik eğitimi ve müzik teorisi ile ilgili yazılı sınav, sözlü mülakat ve enstrüman sınavından oluşuyor. Enstrüman sınavında, öğrencinin kendi enstrümanı ile bir etüd ve bir eser çalması gerekiyor.

Yetenek sınavına başvuran öğrencilerin, başvuru maillerinde adı-soyadı, mezun olduğu okul/şehir, telefon numarası ve e-mail adresi bilgilerinin yer alması gerekiyor. Ayrıca aday öğrencilerin, sınava yüz yüze veya online girme taleplerini de ön kayıt başvurusunda bildirmeleri gerekiyor. 

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