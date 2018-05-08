YDÜ Öğrenci Dekanlığı’nın Düzenlediği Karpaz Bölgesinde Plaj Kampı Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, öğrencilerin doğa ortamında yaşama uyum sağlaması, güvenli hareket bilgi ve becerisinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen kampta öğrenciler üç gün boyunca çeşitli aktivitelerle eğlendiler. Denizin ve güneşin tadını çıkaran öğrenciler gece boyunca kamp ateşi ile birlikte, DJ performansında birbirinden güzel müzikler eşliğinde dans ettiler.

Dr. Figen Yaman Lesinger; “Öğrenciler Bu Etkinlikle Yoğun Ders Programından Uzaklaşarak Stres Atıp Eğlendiler”

Düzenlenen Kampla ilgili bilgiler veren Spor Bilimleri Kulübü danışman hocası Dr. Figen Yaman Lesinger, öğrencilerin 2 gece 3 gün boyunca aktivitelerle yoğun ders programından uzaklaşarak stres atıp eğlendiğini söyledi.

Öğrencilerin Karpaz bölgesine keşifte bulunulduğunu, denize girip güneşlendiğini, plaj voleybolu oynandığını aktaran Lesigner, Spor Bilimleri Kulübü tarafından hazırlanan zorlayıcı parkurda öğrenciler kıyasıya yarıştığını söyledi.

Kampın 3 bin 500 üzerinde yoğun başvuru olduğunu ancak 250 kişiyle sınırlı olduğunu dile getiren Kulüp Başkanı Dr. Figen Yaman Lesinger, Spor Bilimleri Kulübü olarak Doğa Yürüyüşü, Plaj Kampı, Spor Festivali, Sosyal Sorumluluk Projeleri ve çeşitli spor branşlarında turnuvalar ve buna benzer etkinliklerin devam edeceği müjdesini verdi.

Doç. Dr. Dudu Özkum; Öğrencilerin İstek ve Beklentileri Doğrultusunda Etkinlikler Düzenlenecek

Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz da sporun fiziksel ve ruhsal açıdan bir yaşam tarzı olması gerektiğini vurgularken, Spor Bilimleri Kulübü ile önümüzde ki dönemde de etkinlikler düzenleneceğini ve bu etkinliklerin öğrencilerin istek ve beklentileri doğrultusunda olacağını bildirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi 11 Mayıs’ta Spor Festivali Gerçekleştiriyor…

Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz konuşmasının devamında, Spor Kulesi Müdürü Turgut Zabit ve ekibi ile Spor Bilimleri Kulübü Danışmanı Figen Yaman ve başkanı Barış Filiz işbirliğinde, 11 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek olan Spor Festivali’ne de tüm Yakın Doğu Üniversitesi personeli, öğrencilerini ve halkı davet etti.