  • BIST 99.364
  • Altın 181,652
  • Dolar 4,2950
  • Euro 5,1037
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

YDÜ Öğrenci Dekanlığı’nın Düzenlediği Karpaz Bölgesinde Plaj Kampı Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi…

»
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı'na bağlı Spor Bilimleri Kulübü tarafından öğrencilere Karpaz bölgesinde Plaj Kampı düzenlendi.
YDÜ Öğrenci Dekanlığı’nın Düzenlediği Karpaz Bölgesinde Plaj Kampı Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, öğrencilerin doğa ortamında yaşama uyum sağlaması, güvenli hareket bilgi ve becerisinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen kampta öğrenciler üç gün boyunca çeşitli aktivitelerle eğlendiler. Denizin ve güneşin tadını çıkaran öğrenciler gece boyunca kamp ateşi ile birlikte, DJ performansında birbirinden güzel müzikler eşliğinde dans ettiler.

Dr. Figen Yaman Lesinger; “Öğrenciler Bu Etkinlikle Yoğun Ders Programından Uzaklaşarak Stres Atıp Eğlendiler”
Düzenlenen Kampla ilgili bilgiler veren Spor Bilimleri Kulübü danışman hocası Dr. Figen Yaman Lesinger, öğrencilerin 2 gece 3 gün boyunca aktivitelerle yoğun ders programından uzaklaşarak stres atıp eğlendiğini söyledi. 
Öğrencilerin Karpaz bölgesine keşifte bulunulduğunu, denize girip güneşlendiğini, plaj voleybolu oynandığını aktaran Lesigner, Spor Bilimleri Kulübü tarafından hazırlanan zorlayıcı parkurda öğrenciler kıyasıya yarıştığını söyledi.
Kampın 3 bin 500 üzerinde yoğun başvuru olduğunu ancak 250 kişiyle sınırlı olduğunu dile getiren Kulüp Başkanı Dr. Figen Yaman Lesinger, Spor Bilimleri Kulübü olarak Doğa Yürüyüşü, Plaj Kampı, Spor Festivali, Sosyal Sorumluluk Projeleri ve çeşitli spor branşlarında turnuvalar ve buna benzer etkinliklerin devam edeceği müjdesini verdi.

Doç. Dr. Dudu Özkum; Öğrencilerin İstek ve Beklentileri Doğrultusunda Etkinlikler Düzenlenecek
Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz da sporun fiziksel ve ruhsal açıdan bir yaşam tarzı olması gerektiğini vurgularken, Spor Bilimleri Kulübü ile önümüzde ki dönemde de etkinlikler düzenleneceğini ve bu etkinliklerin öğrencilerin istek ve beklentileri doğrultusunda olacağını bildirdi. 

Yakın Doğu Üniversitesi 11 Mayıs’ta Spor Festivali Gerçekleştiriyor…
Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz konuşmasının devamında, Spor Kulesi Müdürü Turgut Zabit ve ekibi ile Spor Bilimleri Kulübü Danışmanı Figen Yaman ve başkanı Barış Filiz işbirliğinde, 11 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek olan Spor Festivali’ne de tüm Yakın Doğu Üniversitesi personeli, öğrencilerini ve halkı  davet etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DAÜ ile Miami Üniversitesi’nden uluslararası enerji konferansı07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:21
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dünya Astım Günü ile igili açıklamalarda bulundu07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:21
  • “DAÜ ile umutlara ortak ol” kermesi yarın yapılıyor07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:20
  • Berlin Humboldt Üniversitesi 28 Kişilik Akademik Grupla YDÜ’ye Ziyaret Gerçekleştirdi07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:19
  • YDK Gözlem ve Araştırma Kulübü Öğrencileri Taşkent Doğa Parkı’nda İncelemelerde Bulundu07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:19
  • Ecomod’da YDÜ Ekonomi Bölümü Öğretim Görevlisi Dizem Ertaç-Varoğlu Kurs Verdi07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:17
  • YDÜ'de Biyomimetik ele alındı06 Mayıs 2018 Pazar 17:29
  • Estonya Tartu Üniversitesi Öğrencileri, YDÜ'ye Araştırma Ziyareti Gerçekleştirdi…06 Mayıs 2018 Pazar 17:23
  • YDÜ Hukuk ve Toplum Konferansları06 Mayıs 2018 Pazar 17:23
  • YDK Son Sınıf Öğrencileri Yuvadan Uçmaya Hazırlanıyor…06 Mayıs 2018 Pazar 17:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti