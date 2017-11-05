YDÜ öğrencileri Bandabulya Cadılar Bayramı etkinliğinde yeteneklerini sergiledi

YDÜ İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri Bandabulya Cadılar Bayramı Etkinliğinde yeteneklerini sergiledi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi çatısı altında yeralan Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Bölümü öğrencileri, bölüm koordinatörü Uzman Yeşim Üstün AKSOY’un önderliğinde cadılar bayramı dolayısıyla “Karakter Makyajı” temalı etkinliğe katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Belediye Pazarı içerisinde kutlanan cadılar bayramı eğlencesine katılan halkın, yoğun ilgi gösterdiği Yakın Doğu niversitesi İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü standında, öğrenciler teorik olarak öğrendikleri bilgileri pratiğe dökme imkanı buldular.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte onbeş öğrenci ve üç öğretim elemanı görev alarak, özel tasarım yüz maskesi uygulamalarını farklı makyaj teknikleriyle gerçekleştirdiler. Gecede, İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü öğrencileri de Yakın Doğu Tv adına çekim yaparak uygulama süreçlerini görüntüleyerek belgelediler.

Aksoy, ‘‘Öğrencilerimiz derslerde hem teorik hem de uygulama olarak öğrendikleri bilgileri bu etkinlikte pratiğe dökme imkanı elde etmiş olduklarını ve bu tür etkinlikler düzenleyerek hem sosyal sorumluluk alanında öğrencilerin kendilerini geliştirdiklerini hem de bölümleri ile alakalı da güzel bir tecrübe kazandıklarını’’ ifade etti.