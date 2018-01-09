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YDÜ Öğrencileri Europe Direct (EDIC) İnisiyatifini Ziyaret Etti…

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YDÜ Öğrencileri Europe Direct (EDIC) İnisiyatifini Ziyaret Etti…
Yakın Doğu Üniversitesi Avrupa Birliği İlişkileri ve Ekonomi Bölümü öğrencileri, Ledra Palas Birleşmiş Milletler Ara Bölge’de bulunan Europe Direct (EDIC)’e ziyarette bulundular. 

Kıbrıs’taki Avrupa Komisyonu Temsilciliği tarafından desteklenen, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği tarafından Şubat 2015 tarihi itibarıyla Dayanışma Evi’nde yerel bir bilgi merkezi kurularak yürütülen inisiyatif ziyaretine öğretim görevlileri ile birlikte 20 öğrenci katıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, etkinlik kapsamında, "Avrupa Komisyonu'nun Çalışmaları" üzerine öğrencilere 3 farklı sunum yapıldı. Etkinliğe katılan öğrencilere EDIC tarafından "Katılım Sertifikaları" verildi.

Toplumların Barış İçerisinde Yaşamasında İki veya Çok Toplumlu Projelerin Önemi Anlatıldı…
Yapılan sunumlar, Kıbrıs adasında ve genel olarak tüm Avrupa’da toplumların barış içinde yaşamalarına katkı koymak adınaiki-toplumlu ve çok-toplumlu sivil toplum projelerinin önemini vurgulandı.Gençlerin sivil toplum içerisinde nasıl yer alabileceklerine değinildi. Eğitim, müzik, sanat, ve spor gibi birçok farklı alandagerçekleştirilen sivil toplum projelerinin Kıbrıs Türk toplumunun sosyal ve ekonomik kalkınmasına yaptığı katkı tartışıldı. Öğrenciler ayrıca "Dayanışma Evi”ni tanıma fırsatı bularak, toplumsal gelişim için aktif ve etkili olabilecekleri alanları öğrendiler.
Bölüm öğrencileriiçin Avrupa Birliği üzerine bir bilgilendirme etkinliği olarak planlanan aktivite, hem öğrenciler hem de bölümdeki öğretim görevlileri için aynı zamanda sosyalleşme ve bilgi alış-verişinde bulunmalarını sağladı.
Yakın Doğu Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Özdeşer, Ekonomi Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Behiye Çavuş, Avrupa Birliği İlişkileri Program Koordinatörü Dizem Ertaç Varoğlu ve Öğretim Görevlileri Arash Sharghi ve Ayşem Çelebi de etkinlik sırasında öğrencilere eşlik etti.
 

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