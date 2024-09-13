YDÜ öğrencileri (IADS) 71. Yıl Kongresi’nde KKTC’yi temsil etti

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri Lara Aybar ve Yağız Abacı, Slovenya’da gerçekleştirilen Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Derneği’nin (IADS) 71. Yıl Kongresi’nde Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören diş hekimliği öğrencilerini temsil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri Lara Aybar ve Yağız Abacı, Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği (NCADS) temsilcileri olarak Slovenya’da gerçekleştirilen Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Derneği’nin (IADS) 71. Yıl Kongresi’ne katıldı. Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören diş hekimliği öğrencilerini temsil eden Lara Aybar ve Yağız Abacı, 18 ülkeden gelen temsilcilerle birlikte diş hekimliği alanındaki güncel gelişmeleri ve gelecek eğitim fırsatlarını ele aldı.

Diş hekimliği öğrencilerine, mesleki yetkinliklerini geliştirme ve global sağlık sektöründeki yenilikleri yakından takip etme imkanı sunan kongre; aynı zamanda farklı kültürlerden diş hekimlerini bir araya getirerek, geleceğe daha donanımlı ve bilinçli adımlar atmalarına olanak tanıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’nın desteği ile Slovenya’ya giden Lara Aybar ve Yağız Abacı, kongre boyunca düzenlenen seminer, çalıştay ve pek çok etkinliğe katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, uluslararası iş birliğini güçlendirme ve farklı kültürlerden gelen meslektaşlarıyla etkileşimde bulunma fırsatı da yakaladı.

Geleceğe yönelik planlamalar yapıldı

Kongrede yapılan oylama sonucunda, IADS’in 2024-2025 dönemi için yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs’ta yeni eğitim dönemi içerisinde gerçekleştirilecek öğrenci değişim programları ve uluslararası iş birlikleri ile ilgili önemli planlamalar yapıldı. Bu programlar, Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören diş hekimliği öğrencilerine uluslararası alanda daha fazla deneyim kazanma, profesyonel ağlarını genişletme ve mesleki yetkinliklerini artırma fırsatı sunacak. Kongrede aktif olarak yer alan Lara Aybar ve Yağız Abacı'nın katılımları, Kuzey Kıbrıs'taki diş hekimliği eğitiminin uluslararası standartlara uyumunu ve küresel düzeydeki temsiliyetini güçlendirdi.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Öğrencilerimizin uluslararası platformlarda yer alarak hem kendilerini geliştirmeleri hem de üniversitemizi başarıyla temsil etmeleri, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır.”

“Öğrencilerimizin uluslararası platformlarda yer alarak hem kendilerini geliştirmeleri hem de üniversitemizi başarıyla temsil etmeleri, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır” ifadelerini kullanan Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekan Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Dünyadaki bütün diş hekimliği öğrencilerini ilgilendiren bu önemli kongrede ülkemizi temsil eden Lara Aybar ve Yağız Abacı ile gurur duyuyoruz” dedi.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sadece akademik anlamda değil, kültürel ve sosyal anlamda da ufuklarını genişletmelerine olanak tanıdığını belirterek, “Öğrencilerimiz, kendilerini daha donanımlı hale getirerek, geleceğin diş hekimleri olarak güçlü adımlarla ilerlemeye devam edecekler. Yakın Doğu Üniversitesi olarak, her zaman yanlarında yer alacak ve onları her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.