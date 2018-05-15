  • BIST 101.540
  • Altın 184,766
  • Dolar 4,4440
  • Euro 5,2765
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

YDÜ Öğrencileri Anneler Gününde Huzurevi’ndeydi… 

»
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, Anneler Günü dolayısıyla Lapta Huzurevi sakinlerini ve çalışanlarını ziyaret etti.
YDÜ Öğrencileri Anneler Gününde Huzurevi’ndeydi… 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgide, İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ufuk Altunç’un, Anneler Günü’nde Lapta Huzurevi’nde yaşayan anneleri unutmayarak öğrencileri ile birlikte ziyaret organize ettiği belirtildi.  Yapılan ziyarette öğrenciler, yaşlılar ve çalışanlar ile tek tek görüşüp sohbet ederek, Huzurevi’nde kalan annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Annelerle dertleşen öğrenciler, duygulu anlar yaşarken huzurevinde eksik olduğu söylenen çay makinesini da hediye olarak beraberinde götürdü.

Üzerimize Düşen Sorumlulukları Yerine Getirmeye Hazırız

Buradaki yaşlıların ilgi, sevgi ve anlayış dışında çok beklentileri olmadığını, kendilerinin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını söyleyen öğrenciler, anlamlı ve özel bir günde huzurevi sakinleriyle bir araya geldiklerini, huzurevine yapılan ziyaretlerin sıklaştırılmasını hedeflediklerini belirttiler.
Öğretim Görevlisi Ufuk Altunç da, sadece özel günlerde değil her fırsatta gençlerle yaşlıların bir araya gelmesini istediklerini ifade ederek, bu ziyaret vesilesiyle bütün annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Troya efsanesi DAÜ’de hayat buldu14 Mayıs 2018 Pazartesi 19:21
  • İki toplumlu “Eğitim Konferansı ve Çalışma Atölyesi” yarın başlıyor14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:31
  • Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerine trafik eğitimi14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:15
  • Afrika’dan Yakın Doğu’ya Uzanan Başarı Hikayeleri… Dr. Abdikarim M. Abdi Ülkemizde Akılcı İlaç Kullanımı ile İlgili Çalışmalar14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:19
  • DAÜ ile Limak Cyprus Deluxe Hotel arasında iş birliği protokolü imzalandı14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:15
  • Doç. Dr. Ali Rıza Taşkale’nin “Post-Politics in Context” İsimli KitabıYayınlandı13 Mayıs 2018 Pazar 18:46
  • LAÜ, “II. Uluslararası Yemek Festivali”nde altın madalya aldı13 Mayıs 2018 Pazar 18:44
  • DAÜ’den Ödüllü Fotoğraf Yarışması13 Mayıs 2018 Pazar 18:43
  • DAÜ’de fotoğraf Sergisi13 Mayıs 2018 Pazar 18:42
  • YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları Japonya Sergisinde13 Mayıs 2018 Pazar 18:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti