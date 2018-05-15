YDÜ Öğrencileri Anneler Gününde Huzurevi’ndeydi… 

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, Anneler Günü dolayısıyla Lapta Huzurevi sakinlerini ve çalışanlarını ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgide, İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ufuk Altunç’un, Anneler Günü’nde Lapta Huzurevi’nde yaşayan anneleri unutmayarak öğrencileri ile birlikte ziyaret organize ettiği belirtildi. Yapılan ziyarette öğrenciler, yaşlılar ve çalışanlar ile tek tek görüşüp sohbet ederek, Huzurevi’nde kalan annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Annelerle dertleşen öğrenciler, duygulu anlar yaşarken huzurevinde eksik olduğu söylenen çay makinesini da hediye olarak beraberinde götürdü.

Üzerimize Düşen Sorumlulukları Yerine Getirmeye Hazırız

Buradaki yaşlıların ilgi, sevgi ve anlayış dışında çok beklentileri olmadığını, kendilerinin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını söyleyen öğrenciler, anlamlı ve özel bir günde huzurevi sakinleriyle bir araya geldiklerini, huzurevine yapılan ziyaretlerin sıklaştırılmasını hedeflediklerini belirttiler.

Öğretim Görevlisi Ufuk Altunç da, sadece özel günlerde değil her fırsatta gençlerle yaşlıların bir araya gelmesini istediklerini ifade ederek, bu ziyaret vesilesiyle bütün annelerin Anneler Günü’nü kutladı.