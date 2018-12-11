YDÜ Öğrencilerinden Çağlayan Çocuk Esirgeme Kurumu’na Anlamlı Bağış

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğrencileri tarafından ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi kapsamında düzenlenen kermeste toplanan 10 bin Türk Lirası Çağlayan Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgide, öğretim elemanları Dr. Gizem Öneri Uzun, Dr. Pembe Can, Uz. Yasemin Sorakın Ballı, Uz. Şengül Başarı sorumluluğunda 120 öğrencinin, Atatürk Eğitim Fakültesi giriş katında bir hafta boyunca yiyecek satış kermesi düzenlediği ve kermeste toplanan 10.000 TL tutarındaki maddi geliri Çağlayan Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi için kuruma bağışlandığı belirtildi.

Kermesten elde edilen gelirle park yatağı, her çocuğa bir çift terlik, çanta, kıyafet, atkı, bere, eldiven, kırtasiye malzemeleri, eczane ihtiyaçları, market alışverişi yanında izaz ikram sağlandı.

Güzel Bir Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma İşbirliği Sağlandı…

Çağlayan Çocuk Esirgeme Kurumu yararına düzenlenen kermes sonrası elde edilen gelir Çağlayan Çocuk Esirgeme Kurumu’na yapılan bir ziyaretle teslim edildi.

Ziyarette çocuklarla sohbetler edildi, oyunlar oynanarak kaliteli zaman geçirildi. Sorumlu öğretim elemanları ve öğrenciler, bu anlamlı ziyaret sonrasında Çağlayan Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocukların mutluluğunu görmek ve hissetmenin, bu ziyaretin ne kadar güzel bir amaca hizmet ettiğini bir kez daha fark ettirdiğini vurguladılar.

Yakın Doğu Üniversitesi ailesi olarak düzenlenen etkinlikle, çocukların ihtiyaçlarını karşılamanın ve onların mutluluğuna ortak oldukları için gurur duyduklarını belirten etkinlik grubu, öğrencilerin yaptıkları çağrıya kayıtsız kalmayan duyarlı öğrencilerin katkılarıyla güzel bir dayanışma ve işbirliği içerisinde yardımlaşma bilincinin yaşandığı bir gün olduğunu belirttiler.