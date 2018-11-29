YDÜ öğrencilerinden Lefkoşa Hayvan Barınağı ile LTB Kadın Sığınma Evi’ne katkı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kabulde yaptığı konuşmada YDÜ öğrencileri Sahil Sav, Tuğdem Berksel, Zehra Erdemsiz, Nilsu Doğa Taşçıoğlu, Bensu Sürel, Münevver Kadiroğlu, Burak Algül ile Yağmur Hacımehmetoğlu’na duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek Işılay Erkan Kısa Film Yarışmasından elde ettikleri başarı nedeni ile kutladı.



“Yeni hayvan barınağı Dikmen’de olacak”

Kabulde öğrencilere Lefkoşa Hayvan Barınağı ile LTB Kadın Sığınma Evi ile ilgili bilgiler veren Başkan Harmancı, 90’lı yılların başında imzalanan bir protokol ile LTB Hayvan Barınağı’nın Hayvanları Koruma Derneği’ne devredildiğini söyledi.

Derneklerin genel olarak bu tür yerleri tek başlarına yönetme gücü olmadığına vurgu yapan Harmancı, barınağı yeniden LTB yönetimine almak için bir mahkeme süreci yaşandığını ve sonuçta barınağın denetim ve bakımı ile ilgili yetkinin alındığını söyledi. Barınağın tüm yetkisini geri almak için girişimlerinin sürdüğünü ifade eden Harmancı, yeni bir hayvan barınağı içinde çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yeni hayvan barınağının Dikmen’de yer alacağını kaydeden Harmancı, süreç içerisinde çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

“Yeni bir kadın sığınma evi inşa edilecek”

LTB Başkanı Harmancı, Kadın Sığınma Evi’nin ülkedeki tek sığınma evi olması ve sadece Lefkoşa değil ülkenin dört bir yanından yapılan müracaatlar olması nedeniyle ile zaman zaman kapasite sorunu yaşandığını söyledi. Ülke genelinde düşünülenden çok daha fazla şiddet vakası meydana geldiğini ve şiddet önleyici politika eksikliklerinin ciddi boyutlarda olduğunu da önemle vurgulayan Başkan Harmancı, bu çerçevede geçtiğimiz hafta LTB, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve SOS Çocuk Köyü Derneği’nin, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi çalışmalarına yönelik, veri toplama ve eğitim konusunda imzalamış olduğu iş birliği protokolünün büyük önem taşıdığını söyledi.

Harmancı, LTB’nin “Şiddete Karşı Yan Yana” AB projesi kapsamında yeni bir kadın sığınma evi daha inşa edeceğini de kaydetti.