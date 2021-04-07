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YDÜ Öğrencilerinin Geliştirdiği 7 Oyun, Google Play Store’da 176 Ülkede Yayında

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Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencilerinin Geliştirdiği 7 Oyun, Google Play Store’da 176 Ülkede Yayında
YDÜ Öğrencilerinin Geliştirdiği 7 Oyun, Google Play Store’da 176 Ülkede Yayında

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin 'Dijital Oyun Tasarımı' dersinin final sınavı projesi olarak geliştirdiği 7 oyun, Google Play Store'da yayınlandı. Dünyanın 176 ülkesinde indirilebilen oyunlar, oyun severlerin ilgisini bekliyor.

2020-2021 Güz Dönemi’nde yürütülen Dijital Oyun Tasarımı dersi kapsamında Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinden Ahmed Summakieh, Hasan Aktuğralı ve Yaren Esendağlı’nın geliştirdiği iki boyutlu mobil oyunlar, tamamlanarak Google Play Store’da kullanıcılara sunuldu.

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Geliştirilen Oyunların Arayüz Tasarımından Yayınlanmasına Kadar Tüm Aşamaları Öğrenciler Tarafından Yapıldı

Geliştirilen oyunların arayüz tasarımından yayınlanmasına kadar tüm aşamaları öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Öğrenciler, karakter tasarımından arka planına, engellerine ve düşman nesnelerine kadar oyunların tüm görsel nesnelerini Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator yazılımları aracılığıyla tasarlarken, arayüz tasarımlarına Buildbox oyun motorunda işlev kazandırarak oynanabilir hale getirdi. 176 ülkede kullanıma sunulan oyunların arayüz dili ise küresel çapta herkese ulaşabilmesi amacıyla İngilizce olarak hazırlandı.

Eğlenceli Oyunları Google Play Store’dan İndirmek Ücretsiz

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinden Ahmed Summakieh’in geliştirdiği “Rengo Vertical Adventure” oyunu Rengo isimli karakterin engellere takılmadan üst katlara çıkmasını hedefliyor. Summakieh’in bir diğer oyunu “Trenko Panda Adventure” ise ormanda avcıdan kaçan bir pandanın hayatta kalma hikayesini konu alıyor.

rengo-ve-trenko-panda-adventure.jpg

Yaren Esendağlı’nın geliştirdiği “Bubble Wall Jump” oyununda ise, Bubble karakterinin duvardan duvara zıplayarak kaktüs, alev, örümcek gibi engellerden kaçıp en yüksek puana ulaşması hedefleniyor. Yaren Esendağlı’nın geliştirdiği bir diğer oyun olan “Monster Truck Endless Racing” ve Hasan Aktuğralı’nın geliştirdiği “Extreme Bike Race” adlı oyunlar ise yarış kategorisinde yer alıyor. İkilinin kamyonet ve motosiklet simülasyon oyunları, engellere takılmadan parkurun tamamlanmasını hedefliyor.

Bireysel olarak geliştirilen oyunların yanı sıra dersi alan öğrencilerden Ahmed Summakieh, Emre Ergin, Ergim Gürsel, Hasan Aktuğralı, Hasan Gürsel, Nezihe Alacan, Nihat Burak İşleyen ve Yaren Esendağlı ile birlikte ders sorumlusu öğretim görevlisi Fuat Boğaç Evren’in geliştirdiği “Dark Forest” ve “Crazy Owl” isimli oyunlar da Google Play Store'da yayınlandı. Dark Forest, Treezy isimli bir mahkumun hapishaneden kaçışı ve karanlık bir ormandan çıkış mücadelesini konu alırken, Crazy Owl da ise geceleri şehirdeki yüksek binaların arasında yaşam mücadelesi veren bir baykuşun hayatta kalma macerası oyunlaştırıldı.

Fuat Boğaç Evren: Yakın Doğu Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, dijital oyun tasarımı alanında donanımlı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.”

Dijital Oyun Tasarımı’nın ilk kez 2018-2019 Güz Döneminde zorunlu ders statüsünde Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nün ders programına dahil edildiğini söyleyen Öğretim Görevlisi Fuat Boğaç Evren, Yakın Doğu Üniversitesi'nin oyun tasarımı ve oyun geliştirme alanında yetkin öğrenciler yetiştirdiğini vurguladı. Öğrencilerin tasarım becerilerini dijital mecralara daha fazla taşıması ve mobil oyun geliştirerek küresel oyun pazarına adım atmasını amaçladıklarını söyleyen Evren, bu amaç doğrultusunda Yakın Doğu Üniversitesinin öğrencilerini desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği Rengo Vertical Adventure Game, Trenko Panda Adventure, Bubble Wall Jump, Monster Truck Endless Racing, Extreme Bike Race, Dark Forest ve Crazy Owl oyunlarını Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz. 

 

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