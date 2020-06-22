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YDÜ öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerinin "güzel sanatlar sergisi" 25 haziran’da açılıyor

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YDÜ öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerinin "güzel sanatlar sergisi" 25 haziran’da açılıyor
YDÜ öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerinin "güzel sanatlar sergisi" 25 haziran’da açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ile lisansüstü öğrencileri tarafından Kıbrıs Sanat Müzesi için geleneksel olarak düzenlenen “Güzel Sanatlar Sergisi’nin açılışı, 25 Haziran Perşembe yapılacak.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, baskı resim, heykel, seramik ve grafik çalışmalarının yer alacağı serginin açılışı YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (AKKM) saat 09.00’da yer alacak. Serginin 2010’dan itibaren her yıl düzenlendiği kaydedildi.

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