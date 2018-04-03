YDÜ Öğretim Görevlisi Gazi Yüksel’den 3 Uluslararası Etkinlik…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Gazi Yüksel’in Adana Altınoran Sanat Akademisi’nde açılan “Duvarlarımız” adlı kişisel resim sergisine KKTC Mersin Konsolosu Ayşen İnanıroğlu da katılarak destek verdi. Yüksel’in sergisi 4 Nisan’a kadar açık olacağı belirtildi.

“Metaforik Hikayeler” Başlığını Taşıyan Kavramsal Fotoğraflar Büyük Beğeni Topladı

Çukurova Sanat Günleri çerçevesinde Mersin Fotoğraf Derneği’nde iki sunum gerçekleştiren Yüksel, büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı. Mersin’deki ilk gösterinin içeriği kendisinin “fotoğraf mühendisliği” diye tanımladığı karanlık oda ve bilgisayar fotoğraflarından oluşmaktaydı ve “Metaforik Hikayeler” başlığını taşıyordu. Kavramsal fotoğrafların yer aldığı gösteri retrospektif bir özellik taşıyordu.

“Beşikten Mezara Yemeni” Çalışmasının Dramatik Hikayesi Ayakta Alkışladı

Gazi Yüksel’in Mersin Fotoğraf Derneği’ndeki ikinci gösterisi ise multi disipliner bir eser olan “Beşikten Mezara Yemeni” çalışması oldu. Kıbrıs Türk kadınının doğumdan ölüme kadar başında taşıdığı geleneksel yemeni objesinin dramatik hikayesinin anlatıldığı çalışma ayakta alkışlandı.

Gazi Yüksel, Adana Rotary Kulübü’nün Düzenlediği 15’nci Uluslararası Fotoğraf Yarışması Jürisinde Yer Aldı.

Yüksel, Adana Rotary Kulübü’nün düzenlediği 15’nci Uluslararası Fotoğraf Yarışması jürisinde de yer aldı.

Dünyanın ilk ve tek sanatseverlerin izlenimine açık jürisi toplantısında 1489 kişinin katılıdığı bu etkinlikte Manzara ve Kavramsal Fotoğraf kategorilerinde toplam 5 bin 93 fotoğraf değerlendirilerek sonuçlandırıldı.