YDÜ Öğretim Görevlisi Uzm. Yücehan Yücesoy, 7. Turkcess 2021 Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi’nde “Türk Dünyası Bilime Katkı” ödülünün sahibi oldu

7’ncisi KKTC’de düzenlenen Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi’nde Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Uzm. Yücehan Yücesoy, “Türk Dünyası Bilime Katkı” ödülü ile aldı.

Daha önceki yıllarda Sinop, Gaziantep, Üsküp, Bakü ve son olarak İstanbul’da düzenlenen Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi’nin 7’incisi bu yıl KKTC’de düzenlendi. Ana teması “Toplumsal Değişim ve İnovasyon” olarak belirlenen kongrede, dünyanın farklı bölgelerinden pek çok bilim insanı bir araya geldi. Pandemi sonrası eğitimin geleceği”, dijitalleşme ve 21’inci yüzyılda meslekler gibi pek çok konunun da tartışıldığı kongrede, paneller ve atölye çalışmaları da yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Uzm. Yücehan Yücesoy ise kongrede, 2020-2021 döneminde yaptığı akademik ve bilimsel çalışmaları nedeniyle “Türk Dünyası Bilime Katkı Ödülü” ile onurlandırıldı. Ağırlıklı olarak dijital materyal tasarlama eğitimi, uzaktan eğitim, eğitimde animasyon ile eğitsel oyun teknolojileri ve eğitimde tasarım yönetimi kullanımı ile ilgili konularla ilgili çalışmalar yapan Uzm. Yüce Yücesoy bu alanlarda eğitim vermeye de devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sağladığı olanaklarla, araştırmalarına büyük destek verdiğini söyleyen Uzm. Yücehan Yücesoy, elde edilen başarının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.