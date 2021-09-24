  • BIST 1.378,700
  • Altın 497,51
  • Dolar 8,8300
  • Euro 10,3300
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

YDÜ Öğretim Görevlisi Uzm. Yücehan Yücesoy, 7. Turkcess 2021 Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi’nde “Türk Dünyası Bilime Katkı” ödülünün sahibi oldu

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uzm. Yücehan Yücesoy, 7. Turkcess 2021 Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi’nde “Türk Dünyası Bilime Katkı” ödülünün sahibi oldu
YDÜ Öğretim Görevlisi Uzm. Yücehan Yücesoy, 7. Turkcess 2021 Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi’nde “Türk Dünyası Bilime Katkı” ödülünün sahibi oldu

7’ncisi KKTC’de düzenlenen Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi’nde Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Uzm. Yücehan Yücesoy, “Türk Dünyası Bilime Katkı” ödülü ile aldı.

Daha önceki yıllarda Sinop, Gaziantep, Üsküp, Bakü ve son olarak İstanbul’da düzenlenen Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi’nin 7’incisi bu yıl KKTC’de düzenlendi. Ana teması “Toplumsal Değişim ve İnovasyon” olarak belirlenen kongrede,  dünyanın farklı bölgelerinden pek çok bilim insanı bir araya geldi. Pandemi sonrası eğitimin geleceği”, dijitalleşme ve 21’inci yüzyılda meslekler gibi pek çok konunun da tartışıldığı kongrede, paneller ve atölye çalışmaları da yapıldı.

yucehanyucesoy--odul.jpg

Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Uzm. Yücehan Yücesoy ise kongrede,  2020-2021 döneminde yaptığı akademik ve bilimsel çalışmaları nedeniyle “Türk Dünyası Bilime Katkı Ödülü” ile onurlandırıldı. Ağırlıklı olarak dijital materyal tasarlama eğitimi, uzaktan eğitim, eğitimde animasyon ile eğitsel oyun teknolojileri ve eğitimde tasarım yönetimi kullanımı ile ilgili konularla ilgili çalışmalar yapan Uzm. Yüce Yücesoy bu alanlarda eğitim vermeye de devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sağladığı olanaklarla, araştırmalarına büyük destek verdiğini söyleyen  Uzm. Yücehan Yücesoy, elde edilen başarının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi YDÜ'de açıldı15 Eylül 2021 Çarşamba 14:03
  • MSANC Başkanı ve YDÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Asu Özince, 145 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen IFMSA toplantısında KKTC’yi temsil etti14 Eylül 2021 Salı 15:28
  • Derin izler bırakan Arpalık, Ayvasıl, Muratağa-Sandallar katliamları ile Erenköy direnişini resmeden eserler Surlariçi Şehir Müzesinde…13 Eylül 2021 Pazartesi 15:08
  • Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ile Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde görevli öğretmenlerin tümü aşılı13 Eylül 2021 Pazartesi 13:42
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ''Yeni Öğretim Yılı'' sergisi, Tokat Protokol Heyeti onuruna verilen resepsiyonla açıldı10 Eylül 2021 Cuma 15:05
  • Türk Eczacıları Birliği, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer’e Yaşam Boyu Onur Ödülü Verdi09 Eylül 2021 Perşembe 16:51
  • YDÜ Hastanesi PCR ve ücretsiz antijen testlerinin yapılabileceği gün ve saatler güncellendi08 Eylül 2021 Çarşamba 16:40
  • 25 gemiyi bir araya getiren, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin envanterine aldığı koleksiyon, 15 Eylül’de Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de08 Eylül 2021 Çarşamba 15:57
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ''Yeni Öğretim Yılı'' sergisinin açılışı 9 Eylülde07 Eylül 2021 Salı 17:08
  • YDÜ’den ülke sporuna büyük destek.06 Eylül 2021 Pazartesi 15:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti