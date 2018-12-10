YDÜ Öğretim Üyeleri Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisinde Hakemlik Yapt

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olmak üzere yayımlanan ve Arastirmax, Erıhplus, Asos, Info Base Index, MIAR, Sparch Indexing, MLA, I2OR, Türk Eğitim İndeksi, Ideal Online, Sobıad gibi uluslararası veri tabanları ve indeksler tarafından taranan hakemli bir dergi olan Uluslararası Uygur Araştırmaları dergisinde, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri hakemlik yaptı.

Özellikle Uygur Türklerinin kültürel zenginliklerini bilimsel ölçütler içerisinde ortaya koymak ve Uygurlarla ilgili uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları kamuoyuna duyurmak adına çok önemli bir işlevi yerine getiren dergide diğer Türk boyları (Kazak, Kırgız, Özbek vb.) ile ilgili bilimsel makaleler, derlemeler, kitap tanıtım yazıları ve aktarmalar da yayınlanıyor. Dergi yayımlandıktan kısa bir süre sonra yayın kurulu tarafından belirlenen kütüphanelere ve uluslararası indeks kurumlarına gönderiliyor.