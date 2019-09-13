  • BIST 102.680
  • Altın 274,783
  • Dolar 5,6769
  • Euro 6,2989
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

YDÜ öğretim üyelerinin çalişmasi Imperial College’de gerçekleşen “Biomedeng19” isimli konferansta sunuldu

» »
YDÜ öğretim üyelerinin meme kanserinin erken teşhisini sağlamayi hedefleyen çalişmasi Imperial College’de gerçekleşen “Biomedeng19” isimli konferansta sunuldu
YDÜ öğretim üyelerinin çalişmasi Imperial College’de gerçekleşen “Biomedeng19” isimli konferansta sunuldu
Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim elemanları Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin Yrd. Doç. Dr. İlker Özşahin ve doktora öğrencisi Musa Sani Musa tarafından meme kanseri teşhisinde meme taramasıyla ilgili yürütülen çalışma İngiltere’nin en büyük Biyomedikal Mühendisleri, Medikal Mühendisleri ve Biyomühendisler toplantısı olarak bilinen “Biomedeng19” isimli konferansta sunuldu. 
 
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Londra Imperial College’de gerçekleşen konferansa,  Yakın Doğu Üniversitesini temsilen katılan doktora öğrencisi Musa Sani Musa Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi tarafından desteklenen Scintillator Tabanlı PEM Tarayıcıların Performans Değerlendirmesi” isimli çalışmayı sundu.
 
“Scintillator Tabanlı PEM Tarayıcıların Performans Değerlendirmesi” isimli nükleer görüntüleme alanında yürütülen araştırmanın bir parçası olan çalışmada, ticari ve ticari olmayan sintilatör kristalinin performansları değerlendirildi. Beş farklı dedektör malzemesi (HfO2, BGO, LYSO, LSO ve LuAP) simüle edilerek mekansal çözünürlük ve hassasiyet açısından performansları değerlendirildi. Bu araştırmayı yürütme fikri, LSO sintilatör kristali kullanan bir göğüs tarayıcıda yapılan önceki çalışmalardan elde edildi. 
 
Çalışma Meme Kanserinin Erken Teşhisini Sağlamayı Hedefliyor…
Özellikle meme kanseri teşhisinde meme taramasıyla ilgilenen katılımcıların çoğunun ilgisini çeken çalışmanın meme kanserinin erken teşhisini sağlamayı hedeflediği belirtildi. Hafniyum dioksit (HfO2) gibi kristallerin içsel yoğunluğu, atom sayısı ve mevcut kristallerinkinden daha yüksek olan ışığı sayesinde mükemmel hassasiyet ve mekansal çözünürlüğe sahip olduğu bulunan çalışmada, gelecekte bu dedektör materyalinin, erken kanser tespiti için gerekli olan bir dedektör gereksinimine cevap olduğu için mevcut olanların yerini alacağı açıklandı.
Mühendislik Alanında Bir Çok Konu Tartışıldı…
Biyomühendislik disiplininin ilerlemesinde kilometre taşı niteliğinde olan konferansta; Biyomedikal Görüntüleme, Kanser Mühendisliği, İlaç ve Gen Teslimatı, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi, Nöroteknoloji, Rehabilitasyon Mühendisliği ve Robotik, Dijital Sağlık Mühendisliği, Tıbbi Teknoloji ve Yenilik, Tıbbi Cihazlar ve Teşhis, Biyomalzemeler ve Fonksiyonel Biyonano malzemeler, Organ-on-a-Chip Teknolojiler ve Yapay Organlar gibi konular ele alındı.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDÜ “Tiyatro Bölümü” Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına Özel Yetenek Sınav Kayıtları İçin Son Hafta03 Eylül 2019 Salı 13:01
  • Hayalleri Süsleyen Gezi…Yakın Doğu Koleji Öğrencileri NASA’da…02 Eylül 2019 Pazartesi 16:40
  • Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Kayıtları Devam Ediyor02 Eylül 2019 Pazartesi 16:39
  • Sedef Vitiligo Ekzema ve Birçok Deri Hastalığı Puva Yöntemi İle Tedavi Ediliyor31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:14
  • Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Kayıtları Devam Ediyor31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:12
  • Yakın Doğu Koleji'nin GCE ve IGCSE Sınavlarındaki %100 Başarı Geleneği Değişmedi29 Ağustos 2019 Perşembe 15:44
  • DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci kabul etmeye başladı29 Ağustos 2019 Perşembe 15:26
  • Nazım Çavuşoğlu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen sergilerin açılışını yaptı28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:38
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk ve Toplum Merkezi uluslararası yaz okulu düzenliyor28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:34
  • Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile Viyana Doğa Tarihi Müzesi arasinda ortak proje çalişmalari başliyor27 Ağustos 2019 Salı 16:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti