YDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sağsan’ın Hakkari’ye Entelektüel Sermaye Çıkarması!

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Hakkari Üniversitesi Düşünce ve Sanat Topluluğu ile Çölemerik Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğr. Gör. Hikmet Yaşar’ın organize ettiği konferans’ta, Prof. Dr. Sağsan’ın üçüncü nesil üniversiteler ile ilgili yaptığı sunumu büyük ilgi gördü.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş’in de kısa bir açılış konuşması yaptığı konferansta, entellektüel sermayeleri neler olduğunu örnekleyerek açıkladı.

Prof. Dr. Mustafa Sağsan; "Üçüncü Nesil Üniversiteler Bilgi Üreten Fabrikalardır…"

Entelektüel varlıkların bilgiye dayalı olduğunu, üçüncü nesil Üniversitelerin ise bilgi üreten fabrikalar olarak adlandırılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Sağsan üç temel noktaya dikkati çekerek şunları söyledi; "Bunlardan birincisi, üniversitelerdeki beşeri sermayenin etkin ve verimli kullanımına yönelik. Bu hedefe ulaşmak için hem akademik hem de idari personel yapılanmasının; yetkinlik, beceri ve yetenekler çerçevesinde geliştirilecek bir politika ile mümkün kılınabilir. Entelektüel sermayenin ikinci boyutu sosyal ilişkilere dayalı. İlişkisel sermaye olarak da adlandırılan bu boyut, üniversitelerin hem diğer üniversitelerle hem de sektördeki temsilcilerle sağlıklı ve daimi işbirlikleri kurarak sermayelerini artırabilirler. Entelektüel sermayenin üçüncü ve son boyutu ise, üniversitelerin kendi kapasitelerini de içeren sermayeleriyle ilgilidir. Bu sermaye türü, üniversitelerin soyut varlıklarına dayalıdır. Mesela akademisyenlerin üniversitelerin imkanlarını kullanarak çeşitli hizmet ve ürünlere yönelik patent alması, ürünün ticari markasını elinde bulundurması veya özellikle teknolojik bir ürün için ürettiği yazılıma yönelik telif hakkına sahip olması, bu son sermaye türüne ilişkin verilebilecek örnekler arasındadır.”

Prof. Dr. Ömer Pakiş; Yakın Doğu Üniversitesi İle Entelektüel Bir İşbirliği Yapmaya Her Zaman Hazırız

Konferansın ardından gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Musatafa Sağsan’a, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş tarafından teşekkür belgesi verildi. Rektör Prof. Dr. Pakiş, Prof. Dr. Sağsan’a teşekkür belgesini verirken, Yakın Doğu Üniversitesi ile entelektüel bir işbirliği yapmaya her zaman hazır olduklarının mesajını ve bu konudaki memnuniyetini iletti. Prof. Dr. Sağsan ise, Yakın Doğu Üniversitesi’nin üçüncü nesil bir Üniversite stratejisini benimsediğini, böyle bir işbirliği ile her iki Üniversite’nin de sosyal sermayelerinin toplumlara hizmet noktasında artacağını belirtti.