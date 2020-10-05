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YDÜ Öğretim Üyesi Yücel Yazgın “Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri” Adlı Kitapta Eş Editörlük Yaptı

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Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi, Plastik Sanatlar Bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın eş editörlük yaptığı “Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri” adlı kitap yayımlandı.
YDÜ Öğretim Üyesi Yücel Yazgın “Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri” Adlı Kitapta Eş Editörlük Yaptı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi, Plastik Sanatlar Bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın eş editörlük yaptığı “Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri” adlı kitap yayımlandı.

Eğitimciler, öğretmen adayları ve ailelerin yararlanabileceği şekilde akıcı bir dil ile hazırlanan kitap; Sanat Alanları Özgünlük ve Yaratıcılık İlişkileri, Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünce Kuramları, Yaratıcılığın Gelişiminde, Aile Öğretmen ve Okul, Çocukta Yaratıcılığın Gelişimi, Zekâ ve YaratıcılıkYaratıcılığı Geliştirme Etkinlikleri başlıkları ile altı bölümden oluşuyor.

 

Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın: “Kendi Fikirlerini Ortaya Koyabilmeleri İçin Çocuklar Cesaretlendirilmelidir...”

“Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri” isimli kitapta eş  editör ve bölüm yazarı olarak görev alan Yrd. Doç. Dr. Yüzel Yazgın, kitapta, erken çocukluk eğitimi ve sanat alanında herbiri farklı üniversitelerde çalışmakta olan 6 öğretim üyesi, yaratıcılık ve yaratıcılık eğitimini; yaratıcı düşüncenin kuramsal temelleri, yaratıcılığın gelişimsel seyri, yaratıcılığın zeka ile ilişkisi, aile ve okul sistemi açısından yaratıcılığa bakış, özgünlük bağlamında yaratıcılığın sanatla olan ilişkisi ve eğitimciler için çocuklarla etkileşimli eğitimsel ve sanatsal yaratıcılık etkinlikleri rehberini kapsayan 6 bölümde incelendiğini söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Yazgın: “Kitabın yazarları olarak, tüm okuyuculara öncelikle çocukların engin yaratıcı potansiyellerinden ilham alarak, bu kitapta da fikirlerinden çokça beslendiğimiz 21. yüzyılın birinci çeyreğinde eğitimi yaratıcılık ekseninde yeniden düşünmemiz ve yapılandırmamız için hepimize ilham ve umut veren ve ne yazık ki 21.8.2020 tarihinde yitirdiğimiz eğitim düşünürü Sir Ken Robinson’ın öğretilerini hayatla buluşturmasını bekliyor ve anısına saygılarımızı sunuyoruz” dedi.

 

Kitapta, herbir bölüm kendi içeriğini sunarken, bütünsel olarak da okuyucuların, daha derinlikli okumalar yapabilmeleri ve konu ile ilgili görsel, teknolojik bilgi ve veri içeren kaynaklara erişimleri de yönlendiriliyor. Meraklı okuyucular kitapla birlikte çeşitli bilgi kaynaklarına da ulaşabilecekler, önerilen “kendin yap” uygulamaları ile  kendi yaratıcılık potansiyellerini bilgi ve deneyim ile zenginleştirebileceklerdir. 

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