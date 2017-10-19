YDÜ, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na öğrenci kabul ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı 2017-2018 Güz dönemi Akademik yılında Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kayıtları başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tezsiz yüksek lisans programına kayıtların, 31 Ekim 2017 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde Yakın Doğu Üniversitesi, Öğrenci İşlerine şahsen yapılması gerektiği belirtildi.

Başvuru yapabilmek için dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olarak lisans derecesi elde etmiş olmak gerekiyor.

Derslerin 4 Ekim’de başladığı programda, dersler hafta içi saat 17:00’da yapılacak ve toplam 13 ders ile program tamamlanacak.

Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, istendiği takdirde farklı yüksek lisans programlarında eğitim alabilmeleri mümkün olmaktadır.

Nitelikli Öğretmenler Yetiştirilecek…

Orta Eğitim Alan Öğretmenliği Ana Bilim Dili Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erinç ERÇAĞ, yüksek lisans programları ile ülkenin her alanında ihtiyaç duyulan aydın nitelikli öğretmenlerini yetiştirmeyi ve kaliteyi artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğretmenlik meslek bilgisi ile dünya kalite standartlarına uygun öğretmenlik program içeriklerine ve öğretim uygulamalarını en üst düzeye çıkarmayı amaçladıklarını ifade eden Yrd. Doç. Dr. ERÇAĞ, öğretmenlik ruhunu yitirmeyecek öğretmenler yetiştireceklerini belirtti.

Yüksek lisans programının farklı karakter özelliklerine sahip öğrencilerin mevcut potansiyellerini keşfetmeleri için onlara ortamlar oluşturmak ve pedagojik anlamda her türlü öğretim aracını kullanarak öğrenme-öğretme faaliyetleri ile araştırma etkinlikleri gerçekleştirmelerine imkan verildiğini de belirten Yrd. Doç. Dr. ERÇAĞ, “Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Mezunu olan bireylerin bulundukları farklı alanlarda öğretmenlik mesleğini yüksek düzeyde başarılı bir şekilde yürütebilecektir” dedi.