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YDÜ Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dalları Özel Yetenek Sınav Kayıtları devam ediyor

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YDÜ Tiyatro Bölümü, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’ları özel yetenek sınavları 10-11 Eylül – 2019 Salı – Çarşamba günleri sabah saat 10.00 da Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde (Tıp Fakültesi 4.kat) yapılacak.
YDÜ Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dalları Özel Yetenek Sınav Kayıtları devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’larına girmek isteyen adaylar aşağıdaki adreslere Özel Yetenek Sınavları için ön kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.

 

A)    Kayıt yapılabilecek adresler:

1)  T.C yurttaşı adaylar,bulundukları illerdeki YDÜ Temsilciliklerine veya sınav tarihine kadar 

     YDÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı / SSF Bölüm Başkanlığına,

2)  KKTC yurttaşı adaylar ise sınav kayıtlarını, sınavın yapılacağı 10 Eylül 2019 tarihine kadar 

     YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya SSF Bölüm Başkanlığına müracaat   

     edebilirler.

     Tel: (0392) 6802000 – (0392) 6751000/3055

 

B) Yetenek Sınavlarında Nelere Dikkat Edilir:

     -     Tüm sınavlar 2 aşamada gerçekleştirilir.

     -   “Oyunculuk “ sınavında Iaşamada, öğrenci adayından 2 adet tirat ve 1 adet şiir istenir.          

-          IIaşamada ise öğrenci adayının piyano eşliğinde,ses-kulak ve ritim duygusuna bakılır.

-          Oyuncu adaylarının  23 yaşını aşmamış olması gerekmektedir.

-          Adayların ana dili Türkçe  olmalıdır.

-          “Dramatik Yazarlık” sınavında ise, Iaşamada öğrenci adayından verilecek konular üzerinden kompozisyon yazması istenir.Adayın yanında kurşun kalem,kalemtraş ve silgi bulundurması yeterlidir.

-          II. aşamada ise, adaylara verilecek konular üzerinden  kompozisyon yazmaları ve yazacakları  kompozisyonların anlatım biçimleri,yaratıcılıkları ve fantazileri öncelikle değerlendirilecektir.

-          Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı lisans programının aktif olabilmesi için en az 4 öğrenci adayının sınavlarda başarılı olması gerekir.

-          Dramatik Yazarlık adaylarında Yaş Sınırı aranmaz…

-          Her iki Anasanat Dalı  Özel Yetenek Sınavlarını kazanan adaylar 4 yıl boyunca %50 burslu okuma şansını elde ederler.

C) Yetenek Sınavı Tarih ve Yerleri:

     Her iki Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınav Tarihleri, 10 – Eylül 2019 tarihinde  

     sabah  saat 10.00 da YDÜ Sahne Sanatları Fakültesinde (Tıp Fakültesi 4.Kat) 

     yapılacaktır.Öğrenci adaylarının  sınav  saatinden 1 saat önce sınav yerinde hazır olmaları 

     gerekmektedir.

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