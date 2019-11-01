  • BIST 98.463
  • Altın 277,323
  • Dolar 5,7023
  • Euro 6,3689
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

YDÜ Peyzaj Mimarlığı bölümünün Ürdün’ü yeşillendirme projesi dünya literatürüne girdi

» »
YDÜ Peyzaj Mimarlığı bölümünün Ürdün’ü yeşillendirme projesi dünya literatürüne girdi
YDÜ Peyzaj Mimarlığı bölümünün Ürdün’ü yeşillendirme projesi dünya literatürüne girdi

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Abdel Fattah Al Masri’nin araştırmasını yürüttüğü, Ürdün’ün dört büyük kentini birleştiren “yeşil koridor” alanı planlama tezi, Web of Science (WOS) kategorisinde yer alan  ‘European Journal of Sustainable Development” dergisinde yayınlandı.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, danışmanlıklarını Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özge Özden Fuller ile Öğretim Üyesi Dr. Can Kara’nın birlikte yaptığı Yüksek Lisans öğrencisi Abdel Fattah Al Masri’nin sürdürülebilir yaşam için yeşil koridor araştırma tezinin bilimsel makale olarak WOS kategorisinde yer alan  ‘European Journal of Sustainable Development” dergisinde yayınlanarak dünya literatüründe yerini aldı.

 

Söz konusu çalışmada, 2018-2019 yılları arasında Ürdün’ün dört farklı şehrini mevcut doğal alanların ve kaynakların gözetilerek nasıl birbirleriyle bir yeşil bir koridorla birbirlerine bağlanabileceği analiz edilerek, söz konusu bölgede “yeşil koridor”  oluşturulması projesi geliştirildi. Abdel Fattah Al Masri, bilimsel araştırma projesi kapsamında ülkesinden almış olduğu veri desteği ile haritalar üzerinde GIS programı kullanarak veri analizi gerçekleştirdi. Haritaların analizi konusunda Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Şehir Planlama Uzmanı Dr. Can Kara’dan konuyla ilgili destek de alan Almasri, bölgedeki yeşil alanların ve Özel Çevre Koruma Alanları’nın önemi, doğal su kaynaklarının, dere yataklarının önemi, kırsal planlama ve doğal yaşam habitatlarının korunmasına ilişkin konularda ise Prof. Dr. Özge Özden Fuller’den destek aldı.

Yeşil Alan ve Doğal Kaynakların Korunmasını Sağlamayı Düşündük…

Yürütülen bilimsel çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özge Özden Fuller, araştırmada Ürdün'ün dört farklı şehrin mevcut doğal alanların ve kaynakların gözetilerek nasıl birbirleriyle bir yeşil bir koridorla birbirlerine bağlanabileceğini analiz ederek, söz konusu bölgede “yeşil koridor” önerisinde bulunduklarını söyledi.

 

Prof. Dr. Fuller, “Söz konusu önerilen “yeşil koridor”  alanı hem doğal alanlarda yaşayan yaban hayatına olumlu etkide bulunacak, hem de uzun dönemde kentlerde yaşayan insanların etrafını çevreleyen yeşil alanların ve doğal kaynakların korunabilmesine olanak sağlayacak” dedi. Kentsel alanların genişlemesi, çevresel ve ekonomik sorunların çoğalmasına neden olurken aynı zamanda yeşil alanların kaybına da neden olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Fuller, kentleşmenin önemli habitat alanlarını diğer habitatlardan izole ederek, ekolojik olarak bölgesel parçalanmayı artırdığını, yeşil bir koridorun parçalanmış habitatları birbirine bağlayabileceğini belirtti.

Ürdün’ün Kuzey Batı Kısmı İncelendi…

Prof. Dr. Fuller, Ürdün'ün kuzey batısındaki dört şehirde yeşil bir koridorun analizinde makale incelemeleri, veri toplama, CBS, Ürdün bakanlıklarından elde edilen gözlemler ve haritalar kullanıldığını belirterek, araştırmanın Al-Salt ve Kuzey Amman'ın biyolojik çeşitliliği ve koruma bölgelerinde bağlantı kurmak için, Ajloun Orman Koruma Alanı ve Dibben Orman Koruma Alanı gibi koruma altındaki alanlardaki biyocoğrafik alanların, ekoturizm alanlarının ve çeşitli bitki örtüsünün kapsamlı bir planlamasını içerdiğini kaydetti.

 

Araştırmanın Ürdün'de sürdürülebilir bir şehir yaklaşımı olarak yeşil bir koridor uygulamasının ekolojik, çevresel ve ekonomik etkilerini tartışıldığını, başka bir deyişle, bu çalışmanın amacının Ürdün'de doğayı ve çevreyi iyileştirmek için yeşil alan bölgelerini ve yeşil koridor eksenlerini analiz ederek sürdürülebilir bir öneri sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özge Özden Fuller, “Bu teklifin, kentsel alanları, Jerash ve Ajloun'daki koruma alanlarını Al-Salt ve Amman'ın kuzeyine bağlayan yeşil koridorun oluşturulmasıyla uyumlu hale getiriyor. Böyle yeşil bir koridor, ekonomik gücü artırabilecek ve vatandaşların daha ekolojik bir kentsel ortamda yaşaması için iş fırsatlarını artırabilecek yerel ve uluslararası turizmin artmasına neden olabilecektir” dedi.

 

Ürdünlü Öğrenci Bulgularını Ülkesindeki Yerel Yönetimle Paylaştı…

Yüksek Lisans eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamlayan Ürdün’lü öğrenci Abdelfattah Almasri’nin, ülkesine dönünce bilimsel tez çalışmasını içeren projeyi Ürdün Şehir Planlama Bakanlığı'na sunduğu da kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Koleji’nde Cumhuriyet coşkusu30 Ekim 2019 Çarşamba 15:52
  • “Kıbrıs Türk Eğlence Kültüründe Panayırlar ve Düğünler” II. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi’nde anlatıldı29 Ekim 2019 Salı 11:34
  • “Kıbrıs’ın Dünü Bugünü ve Geleceğine İlişkin Çözüm Önerileri’’ isimli kitap Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları’ndan çıktı29 Ekim 2019 Salı 11:22
  • Hakan Daloğlu’nun Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı kişisel sergisi Sucuoğlu tarafından açılıyor28 Ekim 2019 Pazartesi 18:01
  • Sagin Abzalov ile Yasbi Agitayev tarafından hazırlanan iki ayrı kişisel resim sergisi Taçoy tarafından açıldı28 Ekim 2019 Pazartesi 16:56
  • “Sağlık Hizmetlerinde Hasta Katılımı” Konusu Üroloji Hemşireliği Kongresi’nde Anlatıldı…27 Ekim 2019 Pazar 18:02
  • Kazakistanlı Sanatçılar Abzalov ile Agitayev’in Kişisel Resim Sergileri Pazartesi YDÜ’de Taçoy tarafından açılacak26 Ekim 2019 Cumartesi 13:17
  • Ağır yaralanarak tedavi edilen “Astrid” isimli Caretta Caretta 4 yil aradan sonra özgürlüğüne kavuşuyor25 Ekim 2019 Cuma 11:11
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel hazırlanan 227 eserden oluşan 9 sergi Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy tarafından açıldı24 Ekim 2019 Perşembe 17:05
  • Kansızlık Hastalığı Yaygınmı?23 Ekim 2019 Çarşamba 11:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti