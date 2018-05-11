  • BIST 101.852
  • Altın 182,943
  • Dolar 4,2953
  • Euro 5,1310
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

YDÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden Lefke Bölgesine Teknik Gezi…

»
Öğretim üyeleri bölgedeki kırsal peyzaj öğelerini inceleyerek, öğrencilere kırsal peyzajın aslında değerli bölgesel miras olduğu gerçeğini anımsatarak kırsal peyzaj alanların korunmasının önemini aktardılar. 
YDÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden Lefke Bölgesine Teknik Gezi…

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Derneği olan ASLA (American Society of Landscape Architects) tarafından ilan edilen Nisan ayı “Dünya Peyzaj Mimarlığı Ayı Etkinliği (WLAM 2018)’’ kapsamında, Lefke Bölgesi’ne teknik bir gezi gerçekleştirdi.  

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Peyzaj Mimarlığı ve Mimarlık bölüm öğretim üyeleri, öğrencileri ile birlikte 7. asrın sonlarında Emevilere dayanan Piri Mehmet Paşa Camii ile cami yanında yer alan Anıt Meşe ağacı ve Mariam Gökçebağ’ın evini ziyaret ettiler. Ayrıca tarihsel açıdan önemli olan Piri Mehmet Paşa Camii’nin mimari yapısını da incelediler.

Kıbrıs’ın Doğasında Bulunan Birçok Bitki Yalnız Peyzaj İçin Değil Sağlık Alanında da Kullanılıyor…
Bölgede yaşayan ve hayatını fitoterapi ve aromaterapiye adamış olan Mariam Gökçebağ’ın evini de ziyaret eden öğrenciler, Mariam Gökçebağ’dan bitkilerin gizemli tedavi edici özellikleri ve bitkilerden “esansiyel yağ” üretiminde en çok kullanılan yöntem olan damıtma işleminin nasıl yapıldığı hakkında bilgiler aldılar. Öğrencileri Kıbrıs’ın doğasında bulunan birçok bitkinin yalnızca peyzaj için önemli olmadığını aynı zamanda sağlık tedavisinde de kullanılabileceği hakkında önemli bilgiler edindiler. 

Öğrenciler daha sonra Aydınköy’de yer alan Baydar Garden Centre’da süs bitkileri yetiştiriciliği yapılmakta olan serada gözlemler yaparak, süs bitkileri yetiştiriciliği hakkında Uzman Ziraat Mühendisi Konce Baydar’dan da bilgi aldılar. Burada bitkilerin tür/çeşit isimlerini öğrenme fırsatıda buldular. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden Lefke Bölgesine Teknik Gezi…11 Mayıs 2018 Cuma 18:54
  • DAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Programı Öğrencileri Türkiye’de Öğrenci Kongresine Katıldı11 Mayıs 2018 Cuma 13:24
  • “Çocuğunuzun güvenliğini çocuk koltuğu ve emniyet kemerinin doğru kullanımı ile sağlayın”11 Mayıs 2018 Cuma 10:49
  • 24. DAÜ Bahar Festivali 16 Mayıs’ta başlıyor10 Mayıs 2018 Perşembe 22:13
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü “17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi”nde temsil edildi10 Mayıs 2018 Perşembe 19:40
  • Abdülkerim Durmaz LAÜ’de futbolu konuştu10 Mayıs 2018 Perşembe 19:40
  • YDÜ “SPSS” Kursu Ve Sertifika Programı Düzenliyor09 Mayıs 2018 Çarşamba 18:19
  • YDÜ DESAM Laboratuarında Sünnet Deri Parçasından Elde Edilen Kök Hücre Çalışması Sözlü Sunum Birincilik Ödülü Aldı09 Mayıs 2018 Çarşamba 18:18
  • Oğurlu, “Best Paper in International Relations” ödülüne layık görüldü09 Mayıs 2018 Çarşamba 18:17
  • DAÜ’de uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA tartışıldı09 Mayıs 2018 Çarşamba 18:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti