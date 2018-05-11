YDÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden Lefke Bölgesine Teknik Gezi…

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Derneği olan ASLA (American Society of Landscape Architects) tarafından ilan edilen Nisan ayı “Dünya Peyzaj Mimarlığı Ayı Etkinliği (WLAM 2018)’’ kapsamında, Lefke Bölgesi’ne teknik bir gezi gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Peyzaj Mimarlığı ve Mimarlık bölüm öğretim üyeleri, öğrencileri ile birlikte 7. asrın sonlarında Emevilere dayanan Piri Mehmet Paşa Camii ile cami yanında yer alan Anıt Meşe ağacı ve Mariam Gökçebağ’ın evini ziyaret ettiler. Ayrıca tarihsel açıdan önemli olan Piri Mehmet Paşa Camii’nin mimari yapısını da incelediler.

Kıbrıs’ın Doğasında Bulunan Birçok Bitki Yalnız Peyzaj İçin Değil Sağlık Alanında da Kullanılıyor…

Bölgede yaşayan ve hayatını fitoterapi ve aromaterapiye adamış olan Mariam Gökçebağ’ın evini de ziyaret eden öğrenciler, Mariam Gökçebağ’dan bitkilerin gizemli tedavi edici özellikleri ve bitkilerden “esansiyel yağ” üretiminde en çok kullanılan yöntem olan damıtma işleminin nasıl yapıldığı hakkında bilgiler aldılar. Öğrencileri Kıbrıs’ın doğasında bulunan birçok bitkinin yalnızca peyzaj için önemli olmadığını aynı zamanda sağlık tedavisinde de kullanılabileceği hakkında önemli bilgiler edindiler.

Öğrenciler daha sonra Aydınköy’de yer alan Baydar Garden Centre’da süs bitkileri yetiştiriciliği yapılmakta olan serada gözlemler yaparak, süs bitkileri yetiştiriciliği hakkında Uzman Ziraat Mühendisi Konce Baydar’dan da bilgi aldılar. Burada bitkilerin tür/çeşit isimlerini öğrenme fırsatıda buldular.