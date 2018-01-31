YDÜ, Play-Off’a lider gidiyor: 93-71

Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu’ndaki son maçında da galibiyet aldı.

Geride kalan haftada oynanan Türk derbisinde Fenerbahçe’yi yenen grup lideri temsilcimiz, bu akşam İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda konuk ettiği Rus ekip Nadezhda karşısında 93-71’lik skorla kazandı.

Rakibinin dört periyotta da öne geçmesine izin vermeyen YDÜ, ilk bölümü 29-23, devreyi ise 47-43 önde geçti.

Üçüncü çeyreği 65-58’lik avantajla tamamlayan takımımız karşılaşmadan 93-71’lik üstün ayrıldı.

Temsilcimiz bu sonuçla Play-Off’lara lider gidiyor. B Grubu’nda 14’üncü haftaya gelinceye dek 2 maç kaybeden YDÜ, iki yenilgiyi de Rus Ekaterinburg’a karşı almıştı.

PLAY OFF’lar 28 Şubat’ta

FIBA Kadınlar Euroleague’de grup maçlarının tamamlanmasının ardından Play-Off mücadelesi başlayacak.

Play-Off’ta ilk karşılaşmalar 28 Şubat’tan itibaren oynanacak. Eşleşmelerde ikinci maçlar 7, üçüncü karşılaşmalar ise 14 Mart’ta yapılacak.YDÜ ilk maçını İstanbul’da oynayacak.