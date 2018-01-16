YDÜ Polonya deplasmanında

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, müsabaka 17 Ocak 2018, Çarşamba günü, KKTC saati ile 20.00, TSİ ile 21:00’de City, Arena: Krakow, Hala TS Wisla Salonu’nda oynanacak

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague B gurubu 12’inci haftasında deplasmanda Polonya’nın Wisla Can-Pack Krakow takımı ile karşılaşıyor. Yakın Doğu Üniversitesi bugüne kadar elde ettiği 9 galibiyet ve topladığı 20 puanla grupta birinci sırada yer alırken, Wisla Canpack 3 galibiyet 14 puanla 7’inci sırada mücadele ediyor. Grupta oynanan ilk maçı Yakın Doğu Üniversitesi kendi sahasında 87-59 kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, müsabaka 17 Ocak 2018, Çarşamba günü, KKTC saati ile 20.00, TSİ ile 21:00’de City, Arena: Krakow, Hala TS Wisla Salonu’nda oynanacak. Müsabaka, www.fiba.com web adresinden ve FIBA Youtube resmi hesabından naklen yayınlanacak.

Zafer Kalaycıoğlu: “Kazanarak Dönmek İstiyoruz…”

Polonya deplasmanını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, müsabakanın gruptaki sıralama açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Mücadele ettikleri B grubunda 5’inci ve 6’ıncı sırada kalan takımların EuroCup’ta mücadele edeceğini hatırlatan Kalaycıoğlu, “Maçın rakibimiz açısından önemi büyük. Eurocup’ta yer alabilmek için mücadele edecekler. Bizde bu bilinçle daha dikkatli olacağız. Hafta sonu Türkiye Ligi’nde zorlu BOTAŞ maçından önemli bir galibiyetle ayrılmamız bize moral verdi. Bu motivasyonla galibiyet için en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Zorlu deplasmandan kazanarak dönmek istiyoruz. Ekip olarak her zaman olduğu gibi bu müsabakaya da yüksek önem vererek hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu.