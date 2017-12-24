YDÜ Prof. Güler Ertan ve Öğr. Gör. Emin Sansarcı’yı konuk etti

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Ve Tasarım Bölümü İle Çizgi Film Ve Animasyon Bölümü Prof. Güler Ertan Ve Öğr. Gör. Emin Sansarcı’yı Konuk Etti.

İletişim Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü ile Çizgi Film ve Animasyon Bölümü “Görsel İletişimde Anlam ve Algı” konulu konferans ve atölye çalışması gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre konferansta, Öğr. Gör. Emin Sansarcı’nın kuramsal olarak kültür ve kitle kültürü kavramlarını açıklamasının ardından, çizgi filmin de bir kültür ürünü olduğu ve yalnız çocuklar için değil, yetişkinler için de önemli bir mesaj iletme görevi üstlendiği konusu irdelendi. Sansarcı’nın“Erişkinler İçin Yapılan Çizgi Filmlerin Günlük Hayattaki İşlevleri Simpsonlar İsimli Çizgi Film Üzerinden İçerik Analizi” konulu tez çalışması üzerinden devam eden sunumun ardından, görsel iletişimde renk konusuna da değindi.

“Görsel İletişimde Anlam ve Algı”

Grafik tasarım alanında önemli çalışmaları olan Prof. Güler Ertan ise, konferansa katılan öğretim elemanları ve öğrencilerekendi objektifinden derlediği “dans ve renk” ile“dans ve ruh” konulu fotoğraflardan oluşan videolar izletti. Çok sayıda ülkenin kültüründe bulunan dansın renk ile uyumunu Pablo Neruda’nın dans şiiri eşliğinde fotoğraflarla anlatan Prof. Ertan; “dans ve ruh” videosunda da; “Yaşamın kıyısı renk cümbüşü. Önce yürekte filizlenir aşk olur; bir büyülü tını çınlar sonra, geriye sadece ruh kalır ve başka hiçbir şey önemli değil”sözleriyle gösterimi sonlandırdı. “Görsel İletişimde Anlam ve Algı” konusunu yaptığı gösterimleriyle de pekiştiren Prof. Ertan, daha sonra öğretim elemanları ve öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Konferans, Dekan Vekili ve Görsel İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökçe Keçeci’nin Prof. Güler Ertan ve Öğr. Gör. Emin Sansarcı’ya teşekkür sertifikası vermesi ve anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Konferansın ardından Prof. Güler Ertan ve Öğr. Gör. Emin Sansarcı, Öğr. Gör. Selma Gürani’nin “Yayın Tasarımı” dersine dahil olarak Görsel İletişim ve Tasarım bölümü öğrencileriyle atölye çalışması gerçekleştirdiler. Çalıştayda, öğrencilerin yapmış oldukları tasarımlara kritikler vererek, tasarımlarını ve yaratıcıklarını geliştirebilmeleri adına önemli tavsiyeler verdiler.

Prof. Güler Ertan Kimdir ?

Türkiye'nin Fotoğraf alanında ilk kadın Profesör'ü olan Güler Ertan, eğitimcilikte 52. Yılını tamamlamış. Büyükçekmece Belediyesi'nde Sanat Danışmanlığı görevine devam eden Ertan, bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası sergide eserleri yeralmış ve bir çok sanatsal etkinlikte jüri üyeliği yapmıştır. Bu etkinliklerde günümüzde de halen görev almaktadır. 1977 yılında "Çağdaş Fotoğraf Sanatı", 1994 yılında "Açıklamalı Fotoğraf Sözlüğü", 2004 yılında "Açıklamalı Fotoğraf Terimleri Sözlüğü", 2005 yılında "1960 sonrası Türk Fotoğrafı" aynı yıl "Türk Fotoğrafçıları Kütüphanesi '16' "isimli kataloğu yayımlandı, 2009 yılında "Dünden Bugüne Fotoğraf" 2014 de "Tekin Ertuğ Atölyesi Fotoğraf Ustaları 7 Anılar ve Söyleşiler" isimli kitabının bir bölümünde yeraldı, ''Sille Sanat Sarayı'', onur üyesi, 2016 yılında "Görsel Sanatlarda Anlam ve Algı" isimli kitaplarının yanısıra ,halen Fotoğraf Dergisi'ndeki köşesinde güncel olarak yazıları yayımlanmaktadır.

Öğr. Gör. Emin Sansarcı Kimdir ?

2008 yılında T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü'nde Lisans eğitimine başladı. 2012 yılında Lisans eğitimini okul birincisi olarak tamamladı. Aynı yıl T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarımı Ana Sanat Dalı Grafik Tasarımı Programı'nda Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2014 yılında, T.C. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde Öğretim Üyesi olan Yrd. Doç. Canan Suner'in danışmanlığını yaptığı, "Erişkinler İçin Yapılan Çizgi Filmlerin Günlük Hayattaki İşlevleri Simpsonlar İsimli Çizgi Film Üzerinden İçerik Analizi" konulu Yüksek Lisans tezini yazarak Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2013-2014 akademik yılında T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü'nde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. 2014 yılından itibaren T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı'nda Öğretim Görevlisi olarak akademik kariyerini sürdürmekte, aynı zamanda T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarımı Ana Sanat Dalı Grafik Tasarımı Programı'nda Sanatta Yeterlik eğitimine devam etmektedir. Bugüne kadar birçok sergiye katıldı ve 2012 yılında FromaFragrances&Flavors "Kokuya Dair" konulu Afiş Tasarım Yarışması'nda Üçüncülük Ödülü kazandı. 2016 yılında Prof. Güler Ertan ile birlikte kaleme aldığı "Görsel Sanatlarda Anlam Ve Algı" isimli kitabı Alternatif Yayıncılık tarafından yayımlandı. Akademik çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sanatsal etkinliklerini sürdürmektedir.