YDÜ Robot Futbol Takımı NEUIslanders’in hedefi dünya şampiyonluğu ünvanını korumak

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, NEUIslanders ekibinin, 1-8 Temmuz 2019 tarihleri arasında Avustralya’nın Sydney şehrinde düzenlenecek olan RoboCup 2019’a katılmak üzere yola çıktığı belirtildi.

Sekizinci kez RoboCup Dünya Kupası’na katılan NEUIslanders ekibinin hedefi, dünyanın en iyi teknoloji ve mühendislik üniversitelerin takımlarının katılımıyla düzenlenecek yarışmada şampiyonluk ünvanını korumak.

Robotların Yapay Zekâsı Geliştirildi…

NEUIslanders takım kaptanı Ersin Aytaç, 2018’de Kanada’da düzenlenen Dünya Kupasını şampiyon olarak tamamlayan takımın şampiyon unvanını korumak için bir yıl boyunca oldukça yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Robotlarda gecen yıl sorun çıkaran mekanik parçaların yenilendiğini belirten Aytaç, aynı zaman da yapay zekanın daha fazla geliştirilerek oyunu daha hızlı oynamaya izin verdiğini söyledi.

Oyun Hızı Arttırıldı…

Yenilenen ve geliştirilen yeni algoritmalarla robotların oyun sırasındaki % 40 pas isabetleri % 80’e çıkarıldı. Robotların iletişim sisteminde yapılan yenilikle, maç esnasında robotlarla iki kat daha fazla ve hızlı iletişim kurulması sağlandı. Bu sistemle robotların maç sırasında bir sonraki hareketlerini daha hızlı karar vermesini sağlanacak.

Rakipleri Belli Oldu…

NEUIslanders takımı seri başı olarak katıldığı kurada grup aşamasında, Kanada’dan University of British Columbia, ABD’den Georgia Institute of Technology, ve Japonya’dan National Technology Institute ile karşılaşacak. 2018 Dünya Kupasında NEUIslanders takımı British Columbia Üniversitesini 3-0, Georgia Institute of Technology Üniversitesini 2-0 ve 2017 yılında ise National Technology Esntitüsünü 2-1 mağlup etmişti.