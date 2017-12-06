YDÜ Rusya’da galibiyet arayacak…

FIBA Euroleaugede mücadele ettiği B grubunda liderliğe yükselen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, yedinci maçında deplasmanda Rusya’nın Nadezhda takımı ile karşılaşıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre müsabaka, 6 Aralık 2017 Çarşamba günü, KKTC saati ile 18:00, Türkiye saati ile 19:00’da, Rusya Orenburg, Orenburzhje Sport Hall’de oynanacak.

Karşılaşma www.fiba.com web adresinden yayınlanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi bugüne kadar çıktığı altı maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 11 puan toplayarak B grubunda ilk sıraya yerleşti.

Zafer Kalaycıoğlu: “Kıbrıs Türk Halkının Gururla Takip Edeceği Mücadeleci Bir Takım Olmak İstiyoruz…”

Rusya deplasmanını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, basketbolda ekol olmuş bir rakip karşısında son ana kadar tüm güçleriyle devam edeceklerini belirtti.

Sahada gereken mücadeleyi ortaya koyacaklarını dile getiren Başantrenör Kalaycıoğlu, “Kıbrıs Türk halkının her zaman gururla takip edeceği, sahada mücadele eden bir takım yaratmak istiyoruz. Geçen yıl bunu başardık. İnşallah bu yıl da aynı başarıları yakalayacağız.

Şu anda Euroleague B grubunda lider konumdayız ancak herkesin herkesi yenebileceği bir gruptayız. Her maça dikkat etmek gerekiyor. Nadezhda takımı, basketbolda ekol olarak adlandırılacak takımlardan bir tanesi. Biz de tüm varlığımızla sahada terimizin son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

“Oyuncu İhtiyacı Hissettik”

Sandriane Gruda transferi hakkında da konuşan Kalaycıoğlu, Euroleaguede en az ribaunt alan iki takımdan biri olduklarını ve bu doğrultuda oyuncu ihtiyacı duyduklarını söyledi.

Bu sezon ribauntlarda eksiklik yaşadıklarını anlatan Zafer Kalaycıoğlu, gerekli noktada ihtiyacımızı karşıladık bundan sonra tüm gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz” dedi.