YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, 15 Kasım’da hizmete giriyor

15 Kasımda Hizmete Girecek Olan 10 Katlı Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 45 Bölümü Bünyesinde Barındıracak…

Yakın Doğu Üniversitesi’nin ileri teknolojik laboratuvarlar ile donatılmış olan yeni Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası, 15 Kasım’da yapılacak açılış töreni ile eğitim vermeye başlayacak. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nu bünyesinde barındıracak olan yeni binada ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere 45 bölümde üst düzey bilgi ve becerilerle donatılmış sağlık profesyonelleri yetiştirilecek. Sağlık Bilimleri Fakültesi, başta Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Diş hastanesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne, donanımlı ve iyi eğitim almış tekniker ve uzman elemanlar yetiştirecek.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Bilgi Birikimini Toplum Yararına Sunan Bireyler Yetiştirecek…

Sağlık Bilimleri Fakültesinde, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi, Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi, Ergoterapi, Çocuk Gelişimi, Ebelik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Gerontoloji, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümleri’nde verilecek uluslararası standartlarda eğitim-öğretim ve sunacağı araştırma olanakları ile mesleki bilgi birikimine sahip bireyler yetiştirilecek.

Ayrıca, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Acil Hemşireliği, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sağlık Yönetimi alanlarında 6 yüksek lisans ve Beslenme ve Diyetetik ile Hemşirelik alanlarında ise 2 doktora programı yürütülecek.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 23 Programla Ara Eleman Yetiştirilecek…

Sağlık hizmetleri alanında nitelikli yardımcı sağlık personeli yetiştiren, ülkemizde bu alanda üstün bilgi ve beceri ile donatılmış teknik elemanların kazanılmasını sağlayan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da yeni Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 23 programla eğitim verecek.

Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Çocuk Gelişimi, Diyaliz Teknikerliği, Ebelik Teknikerliği, Eczacılık Hizmetleri, Elektronörofizyoloji, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Laborant ve Veteteriner Sağlık, Odyometri, Optisyenlik, Ortopedik Protez Ortez, Patoloji Laboratuvarı Teknikerliği, Perfüzyon Teknikerliği, Radyoterapi Teknikerliği, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknolojisi, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliğive Yaşlı Bakım, alanlarında donanımlı ara elemanlar yetiştirilecek.

En Yüksek Standartta Cihazlarla Donatılmış Laboratuvarlar…

Çağdaş donanıma sahip yeni fakülte binasında öğrencilere, yüksek teknolojiye sahip yeni laboratuvarlarda eğitim alma imkanı sağlanıyor. Sağlık Bilimleri Fakülte Binasında farklı alanlarda ileri teknoloji ile donatılmış 18 adet laboratuvar bulunuyor. Laboratuvarlardan başlıcaları arasında, FIR Laboratuvarı, Hemşirelik Laboratuvarı, Beslenme ve Diyetetik Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Dil ve Konuşma Laboratuvarı, Ergoterapi Laboratuvarı ve Odyoloji Laboratuvarı yer alıyor.

Amfi Bloğu Da Hizmete Giriyor…

Sağlık Bilimleri Fakültesi içerisinde toplamda 1000 kişi kapasiteli 4 amfi de 15 Kasım tarihinde hizmete giriyor. Binada 2000 kişi kapasiteli farklı büyüklüklerde 30 adet derslik de bulunuyor.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Yetişecek Öğrencilerimiz Sağlık Sektörüne Önemli Ve İyi Yetişmiş İş Gücü Kaynağı Sağlayacak”…

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıktan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, yeni Sağlık Bilimleri Fakültesi binasında ileri teknoloji ürünü laboratuvarlarında eğitim alan, donanımlı sağlık profesyonelleri yetiştirirken ara eleman ihtiyacının da önemli ölçüde karşılanacağını ifade etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden mezun olacak olan öğrencilerin başta Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hastanesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanelerinin teknik eleman ihtiyacını karşılayacağınıda belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, “Modern ve çağdaş bir yapıyla hayata geçirilecek olan Sağlık Bilimleri fakültemiz, sağlık hizmetleri alanında hem yardımcı hem de uzman sağlık personeli yetiştirerek, ülkemizdeki sağlık hizmetleri alanında üstün bilgi ve beceri ile donatılmış, topluma faydalı ara ve uzman elemanların kazandırılmasını sağlayacak” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi’nin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binasında yetiştireceği nitelikli sağlık profesyonellerine, mesleklerine bir adım önde geçme imkanı sağlayacağını ifade eden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, mesleğinin rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal bilgiyi sağlayacak, edindiği kuramsal bilgiyi mesleki uygulamalarına yansıtabilecek, multidisipliner ekip çalışması yapabilecek bireylerin yetişeceğini belirtti.