YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni YDÜ Büyük Kütüphane Salon 3’te gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Törene Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan, öğretim elemanları, öğrenciler ve veliler katıldı. Tören Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve aziz şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Prof. Dr. Sevinç Yücecan; “Öğrencilerimiz, Ödüllere Doymayan, Kıbrıs’ın En Büyük Eğitim Ve Kültür Merkezinden Mezun Olmakta ”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan Yüksek Lisans, Türkçe Lisans ve İngilizce Lisans programlarından öğrencilerini mezun ettiklerini ifade ederek; “öğrencilerimiz, her adımda bir başarı ilkesini edinmiş, özümsemiş bir üniversiteden, ödüllere doymayan, Kıbrıs’ın en büyük eğitim ve kültür merkezi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olmakta.” diye konuştu.

Prof. Dr. Sevinç Yücecan; “Hemşirelik Bölümü Fakülte Olma Yolunda Büyük Bir Hızla İlerlemekte.”

Prof. Dr. Yücecan, Hemşirelik Bölümünün misyon ve vizyonundan bahsederek; “Hemşirelik bölümünün misyonu birey,aile ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve sürdürmek, bakım, eğitim, araştırma yönetimi danışmanlık ve liderlik kontrolüyle, bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım yöntemleri kullanarak temel hemşirelik eğitimini ve hizmetlerini geliştirmek ve yürütmektir.Vizyonu ise öğrencileri öğretim elemanları, programları ve araştırmaları ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, lider bir hemşirelik kurulu olmaktır. Bu hedefler doğrultusunda ilerleyen fakültemizin hemşirelik bölümü fakülte olma yolunda büyük bir hızla ilerlemektedir.”

Prof. Dr. Sevinç Yücecan; “Kendinize Güvenmeli Ve Asla İnancınızı Kaybetmemelisiniz”

Mezun olan öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Sevinç Yücecan, “Sevgili öğrencilerim bugünden sonra meselktaşlarımız olarak sizler iş başında olacaksınız. Kendinize güvenmeli ve asla inancınızı kaybetmemelisiniz. Sizlerin üzerinize düşen sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getireceğinize gerçekten yürekten iananıyorum. Yaptığınız her işte iz bırakmaya özen göstereceğinizden eminim. Mesleğinizi icra ederken, atacağınız her adımda bizler hocalarınız, meslektaşlarınız olarak varlığımızla, bilgimizle, tecrübelerimizle kalbimizle ve başarı temennilerimizle hep yanınızda olacağız.” diyerek, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel’e, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’e, akademik ve idari her kademede görev yapanlara teşekkürlerini sundu.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ;“Hedefimiz Dünya Üniversiteleri İçersinde İlk 500’e Girmek”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, “1988 yılında kurulan Yakın Doğu Üniversitesi’nin yüksek düzeyde eğitim olanakları ve yetkin eğitim kadrosuyla uluslararası bir etkinlikte kimlik gösteren 118 ulusal ve uluslararası kuruluşa üye bir yüksek öğretim kurumu olduğunu belirterek”16 fakülte 6 enstitü 2 yüksekokul 4 meslekyüksek okulu 32 araştırma ve uygulama merkezi 1500 öğretim elemanı ve 27 bine yaklaşmış öğrencisine en iyi eğitim öğretim ve araştırma ortamı sağlayan yakın doğu üniversitesinin temel amacı kendine güvenen sorumluluğunu herşeyin üzerinde tutan, toplumsal ve tarihi değerleri gözeten akılcı yaratıcı ve özgür düşünceye sahip bireyler yetiştirmektir.” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Kuruluşundan buyana geçen kapsamlı yüksek düzeyli bir bilim ve eğitim kurmunun tarihi bakımından görece sayılacak zaman dilimi içerisinde olağanüstü bir hızla gelişmiş ve kıbrısın en büyük eğitim, araştırma ve kültür merkezi olmuştur. Hedefimiz dünya üniversiteleri içersinde ilk 500’e girmek ve tüm saygın üniversiteler arasında yer almaktır.” Diye konuştu.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; “Umarım Bu Hedef Onlara Yaşamları Boyunca Yol Gösterir”

Öğretim elemenlarına değişen sağlık koşulları altında uyum sağlayabilen öğrenciler yetiştirdikleri için teşekkürlerini sunan Prof. Şanlıdağ, öğrenci velilerine ise; “tüm bu süreç içerisinde bizlere güvenerek büyük özveri ve özlemle gönderdiğiniz çocuklarınızdan ayrı kaldınız.

Maddi ve manevi olarak onları desteklediniz. Bizlerde onları iyi birer sağlık çalışanı olarak yetiştirebilmek için bu eğitim dönemleri içerisinde onlara sağlam bir meslekeki temel bilgi verdik, bilgilerini deneyimle pekiştirmelerini sağladık ve bundan sonraki mesleki gelişimleri için de doğru bir yol ve hedef çizdik. Umarım bu hedef onlara yaşamları boyunca yol gösterir,” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ öğrencilere de seslenerek;“Kendinizi, toplumunuzu kurarken ya da güçlendirirken bulacaksınız, yazgınız böyle çıkarsa sevinin çünkü toplumlar bu dünyada elle tutulur tek şeylerdir. Gerisi boştur. Sizlere öğretilen bilimsel ve etik kurallara daima sadık kalınız. Yeni yaşamınızın sizlere başarı sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Yolunuz açık olsun.” Diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Sağlık Bilimleri Mezunları Mesleki Yemin Etti”

Meslek Yeminin’den önce Dönem Mezunları adına Hemşirelik Bölümü mezunu Perihan Afyon ve Bilhan Japet birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından mezunlara Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan tarafından mesleki yemin ettirildi. Ardından Diplomaların takdimi ile tören mezunların keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi.