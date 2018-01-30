YDÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2017 – 2018 Güz Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 No’lu Salonda gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Kocaoğlu, Enstitü Müdürleri, Dekanlar, Öğretim elemanları, Öğrenciler ve Aileleri katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türkünün Bağımsızlık Lideri Dr. Fazıl Küçük, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve tüm Şehitler anısına saygı duruşu ardından istiklal marşının okunmasıyla başladı. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2017 – 2018 Güz Dönemi’nde Çocuk Gelişimi Teknikerliği, İlk Ve Acil Yardım Teknikerliği, Yaşlı Bakım Teknikerliği, Elektro Nero Fizyoloji, Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik, Ameliyathane Hizmetleri Teknikerliği, Ağız Ve Diş Sağlığı Destek Personeli ve Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği olmak üzere 32 mezun verildi.

Prof. Dr. Murat Kocaoğlu; ”Ne Kadar İleri Ve İyi Donanımlı Cihazlarınız Olursa Olsun Kullananlar Eğer Deneyimsiz Veya İyi Yetiştirilmemiş İse Elde Edeceğiniz Sonuç Çoğu Zaman Tatmin Edici Olmaz”

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Kocaoğlu; “Bugün buraya gelerek mezuniyet sevincini bizlerle paylaştığınız için hepinize teşekkür ederim. Sayın konuklarımız çağdaş ve kaliteli bir sağlık hizmetinin verilmesinde donanımlı bir hastane ve deneyimli hekim kadrosu yanında olmazsa olmazlardan biri de nitelikli yardımcı sağlık personelinin varlığıdır. Ne kadar ileri ve iyi donanımlı cihazlarınız olursa olsun kullananlar eğer deneyimsiz veya iyi yetiştirilmemiş ise elde edeceğiniz sonuç çoğu zaman tatmin edici olmaz. Bugün gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerek Türkiye ‘de iyi yetişmiş nitelikli sağlık tekniker ihtiyacı oldukça fazla olup bu konu da belirli istihdam açığı bulunmaktadır.” dedi.

Prof. Dr. Kocaoğlu; “Halkımıza daha iyi ve daha kaliteli sağlık hizmeti vermek ve gerekli hekim ve sağlık personeli yetiştirmek amacıyla 2007 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Diş Hekimliği Fakülteleri’nin kurulmasıyla başlayan 2008 yılında KKTC’ de bir ilk olan Tıp Fakültesi ve buna paralel olarak 2010 yılında hizmete giren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin açılmasıyla devam eden bu misyonun bir sonraki basamağı 2011 yılında sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu hizmete girmiştir. Öncelikle sağlık eğitiminin basamaklarını kapsayan bu geniş yelpazede ki olanakları sağlayan Kurucu Rektörümüz Sayın Doktor Suat İ. Günsel’e ve üniversitemiz Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel ve tüm saygıdeğer üyelerine teşekkür ediyorum.”

Prof. Dr. Kocaoğlu; “17.500 Saat Teorik Ve 4000 Saat Pratik Uygulama”

“Mezun olan öğrencilerimiz bu iki yıllık eğitim öğretim dönemleri içerisinde ortalama 17.500 saat teorik ve 4000 saat pratik uygulama yanında yaz döneminde de mesleki staj uygulaması yapmışlardır.Bu sayede öğrencilerimiz hem farklı mekan ve koşullarda hemde farklı marka ve model cihazlarla çalışarak mesleki deneyimlerini geliştirme olanağı bulmuşlardır. Tüm bu süreç içerisinde bizlere güvenerek büyük özveri ve özenle gönderdiğiniz çocuklarınızdan ayrı kaldınız, maddi ve manevi olarak onları desteklediniz. Sizlere açık yüreklilikle belirtmek isterim ki bu kısa eğitim dönemleri içerisinde onlara sağlam bir mesleki temel verdik, bilgilerini deneyimle pekiştirmelerini sağladık ve bundan sonraki mesleki gelişimleri içinde doğru bir yol ve hedef çizdik.Umarım aldıkları bu eğitim yaşamları boyunca yol gösterir sizleri ve bizleri onurlandıracak birer birey olmalarını sağlar.” diye konuştu.

Prof. Dr. Kocaoğlu son olarak öğrencilere seslenirken, “Meslek yönelimli eğitim döneminizi başarıyla bitirdiniz ve asıl sınavın başlayacağı çalışma hayatına hazırsınız.Sizlere sağlık sektöründe ki personel açığını nitelikli bir şekilde kapatacağı konusunda ki inancım tamdır.Sizler bugün alacağınız diplama ile sağlık çalışanı oluyorsunuz.Mesleğinizin tebaa’sı insandır, bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın.” diyerek mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Bilgilerini Deneyimle Pekiştirmelerini Sağladık, Ve Bundan Sonraki Mesleki Gelişimleri İçin Doğru Bir Yol Ve Hedef Çizdik.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise; “1988 yılında kurulan Yakın Doğu Üniversitesi yüksek düzeyde eğitim olanakları ve yetkin öğretim kadrosuyla uluslararası bir kimlikte etkinlik gösteren 118 ulusal ve uluslararası kuruluşa üye bir yüksek öğretim kurumudur. 27 bine yakın öğrencisine en iyi eğitim ve öğretimi, araştırma ortamını sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi’nin temel amacı kendine güvenen, sorumluluğunu herşeyin üzerinde tutan, toplumsal ve tarihi değerleri gözeten, akılcı, yaratıcı ve özgür düşünceye sahip bireyler yetiştirmektir.” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; “Bilgilerini deneyimle pekiştirmelerini sağladık, ve bundan sonraki mesleki gelişimleri için doğru bir yol ve hedef çizdik. Umarız bu hedef onlara hayatları boyunca yol gösterir, sizleri ve bizleri onurlandıracak bireyler olmalarını sağlarlar.” Dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ öğretim elemanlarına da seslenerek ; “Değişen sağlık koşullarına uyum sağlayabilen, problem çözme becerisine sahip, verimli, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın, mesleki becerilerle donatılmış veya toplumsal sorumluluklarını bilen teknikerler olarak yetiştirdiniz sizlere minnetarız.” diye konuştu.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “KKTC, Dünyadaki Ülkeler Arasında Güvenli Olan İlk 5 Ülke Arasındadır”

“KKTC’de şu an için 16 üniversite faaliyet göstermektedir. 100 binin üzerinde yutdışından öğrenci almaktadır. Nüfusa oranla yaklaşık 3/1 oranında yüksek öğretime devam eden öğrencisi vardır. Bu KKTC’yi bu alanda dünyanın ilk sırasına yerleştirmektedir. Bunun haricinde KKTC, dünyadaki ülkeler arasında güvenli olan ilk 5 ülke arasındadır ve yeni açıklanan Amerika merkezli freedom house verilerine göre özgürlük veya özgür ülkeler sınıflandırmasında da özgür ülkeler arasında yer alan bir ülkedir.” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, mezun olan öğrencilere gelecek yaşamlarında başarılar dileyerek sözlerine son verdi.

Konuşmalarının ardından Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezun öğrencileri adına İlk Ve Acil Yardım Teknikerliği Bölümü’nden Arzu Sarp bir konuşma gerçekleştirdi.

Tören diplomaların dağıtılmasının ardından mezun öğrencilerin keplerini havaya atması ile sona erdi.