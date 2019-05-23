YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölüm” Özel Yetenek Sınavları başvuruları devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Tiyatro Bölümü, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’ları özel yetenek sınavları

14 Haziran – 2019 Cuma günü sabah 10.00 da Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde yapılacaktır..

Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’larına girmek isteyen adaylar aşağıdaki adreslere Özel Yetenek Sınavları için ön kayıt yaptırabilirler.

A) Kayıt yapılabilecek adresler:

1) T.C yurttaşı adaylar,bulundukları illerdeki YDÜ Temsilciliklerine,

2) KKTC yurttaşı adaylar ise sınav kayıtlarını, sınavın yapılacağı 14 Haziran 2019 tarihine kadar

YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya SSF Bölüm Başkanlığına müracaat

edebilirler.

Tel: (0392) 223 6464 – (0392) 6751000/3021

B) Yetenek Sınavlarında Nelere Dikkat Edilir:

- Tüm sınavlar 2 aşamada gerçekleştirilir.

- “Oyunculuk “ sınavında I. aşamada, öğrenci adayından 2 adet tirat ve 1 adet şiir istenir.

- II. aşamada ise öğrenci adayının piyano eşliğinde,ses-kulak ve ritim duygusuna bakılır.

- Oyuncu adaylarının 23 yaşını aşmamış olması gerekmektedir.

- Adayların ana dili Türkçe olmalıdır.

- “Dramatik Yazarlık” sınavında ise, I. aşamada öğrenci adayından verilecek konular üzerinden kompozisyon yazması istenir.Adayın yanında kurşun kalem,kalemtraş ve silgi bulundurması yeterlidir.

- II. aşamada ise, adaylara verilecek konular üzerinden kompozisyon yazmaları ve yazacakları kompozisyonların anlatım biçimleri,yaratıcılıkları ve fantazileri öncelikle değerlendirilecektir.

- Dramatik Yazarlık adaylarında Yaş Sınırı aranmaz…

- Özel Yetenek Sınavı’nı kazanan her aday %50 Burs imkanını elde etmiş olur.

C) Yetenek Sınavı Tarih ve Yerleri:

Her iki Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınav Tarihleri, 14 – Haziran 2019 tarihinde

sabah saat 10.00 da YDÜ Sahne Sanatları Fakültesinde (Tıp Fakültesi 4.Kat)

yapılacaktır.Öğrenci adaylarının sınav saatinden 1 saat önce sınav yerinde hazır olmaları

gerekmektedir.