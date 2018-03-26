YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü “27 Mart Dünya Tiyatro Günü”nü Etkinliklerle Kutluyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlğü’nden verilen bilgiye göre, bu yılki etkinliğe başta tüm bölüm öğrencileri olmak üzere, TC Devlet Opera Sanatçılarının da katılacağı “Şiir ve Müzik” dinletisi olacağı belirtildi.

Etkinliğe, Türkiyeden, Bülent Ateşoğlu (Bas), Funda Saltaş (Soprano), Esra Poyrazoğlu (Piano), Mehmet Yılmaz (Bas) misafir Sanatçı olarak katılırken, YDÜ Sahne Sanatları Dekanı Prof.Dr.Cavanşir Guliyev, Öğretim Görevlisi Ahmet Zeyin (Evan) ve Ney’iyle asistan Ahmet Alper Ayana etkinlikt görev alacaklar..

Türkiyeden gelen misafirlerle, tüm bölüm öğrencilerinin birlikte sahnede gerçekleştirecekleri “27 Mart Dünya Tiyatro Günü” etkinliği 27 Mart Salı gün saat 17.00 de YDÜ Kütüphane Salon 4’de gerçekleşecek. Giriş ücretsiz olup tüm sanatseverler davetlidir.