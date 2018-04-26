  • BIST 107.015
  • Altın 172,140
  • Dolar 4,0658
  • Euro 4,9307
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
FLAŞ HABERKulisler hareketlendi...Bomba gelişme! Abdullah Gül kararı verdi! Yarın açıklıyor...

YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölümü” Oyunculuk Ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alacak

»
Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölüm”üne Özel Yetenek Sınavı ile, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’larına öğrenci alınacak. 
YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölümü” Oyunculuk Ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alacak

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Tiyatro Bölümü, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’larına kayıtların başladığı ve özel yetenek sınavlarının, 04 - 05  Haziran – 2018  tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde yapılacağı belirtildi..
Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’larına girmek isteyen adaylar aşağıdaki adreslere Özel Yetenek Sınavları için ön kayıt yaptırabilirler.

A) Kayıt yapılabilecek adresler:
1)  T.C yurttaşı adaylar,bulundukları illerdeki YDÜ Temsilciliklerine,
2)  KKTC yurttaşı adaylar ise YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya SSF Bölüm Başkanlığına müracaat edebilirler.
Tel: (0392) 223 6464 – (0392) 6751000/3021 

B) Yetenek Sınavı Tarih ve Yerleri: 
Her iki Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınav Tarihleri, 04 – 05  Haziran 2018 tarihinde    sabah  saat 10.00 da YDÜ Sahne Sanatları Fakültesinde (Tıp Fakültesi 4.Kat) yapılacaktır.Öğrenci adaylarının  sınav  saatinden 1 saat önce sınav yerinde hazır olmaları gerekmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu’nun “Onurlu Günü"26 Nisan 2018 Perşembe 11:36
  • Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı26 Nisan 2018 Perşembe 11:27
  • LAÜ 1. KKTC Ambulans Rallisi ve Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu’na katıldı...25 Nisan 2018 Çarşamba 18:48
  • 3. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı DAÜ’de başladı25 Nisan 2018 Çarşamba 18:47
  • DAÜ’den Uluslararası Enerji Kongresi’nde önemli temsiliyet 25 Nisan 2018 Çarşamba 18:46
  • DAÜ’den festival tadında Rock’n EMU etkinliği 25 Nisan 2018 Çarşamba 18:45
  • YDÜ Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hemşireliği Kongresi’nde Temsil Edildi25 Nisan 2018 Çarşamba 18:45
  • Yakın Doğu Koleji ODTÜ Bilim Şenliğine Katıldı…25 Nisan 2018 Çarşamba 18:44
  • Estonya Tartu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eiki Berg Yakın Doğu Üniversitesi’nde Seminer Verdi…24 Nisan 2018 Salı 19:28
  • DAÜ’nün Bankacılık ve Finans Konferans bildirisi Springer’da yayımlandı24 Nisan 2018 Salı 19:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti