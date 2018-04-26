YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölümü” Oyunculuk Ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarına Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alacak

Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölüm”üne Özel Yetenek Sınavı ile, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’larına öğrenci alınacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Tiyatro Bölümü, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’larına kayıtların başladığı ve özel yetenek sınavlarının, 04 - 05 Haziran – 2018 tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde yapılacağı belirtildi..

Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’larına girmek isteyen adaylar aşağıdaki adreslere Özel Yetenek Sınavları için ön kayıt yaptırabilirler.

A) Kayıt yapılabilecek adresler:

1) T.C yurttaşı adaylar,bulundukları illerdeki YDÜ Temsilciliklerine,

2) KKTC yurttaşı adaylar ise YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya SSF Bölüm Başkanlığına müracaat edebilirler.

Tel: (0392) 223 6464 – (0392) 6751000/3021

B) Yetenek Sınavı Tarih ve Yerleri:

Her iki Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınav Tarihleri, 04 – 05 Haziran 2018 tarihinde sabah saat 10.00 da YDÜ Sahne Sanatları Fakültesinde (Tıp Fakültesi 4.Kat) yapılacaktır.Öğrenci adaylarının sınav saatinden 1 saat önce sınav yerinde hazır olmaları gerekmektedir.