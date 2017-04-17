YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi, tiyatro bölümüne öğrenci alınacak

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık ana sanat dallarına özel yetenek sınavıyla öğrenci alınacak.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, kayıtların başladığı özel yetenek sınavı, 5 - 6 Haziran’da YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi’nde (Tıp Fakültesi 4. kat) yapılacak. Sınav saat 10.00’da başlayacak.

Adaylar sınav saatinden 1 saat önce sınav yerinde hazır olacak.

Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık bölümlerine girmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı adaylar bulundukları illerdeki YDÜ temsilcilikleri; KKTC’de ise YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına müracaat ederek ön kayıt yaptırabilecek. (Tel: (0392) 223 6464 Fax: (0392) 223 6461)

Yetenek Sınav kaydı için gerekli koşul ve belgeler şunlar:

"2017 ÖSYM Sonuç Belgesi ve bir fotokopisi, T.C yurttaşı adayların özel yetenek sınavına kayıt yaptırabilmeleri için, 2017 YGS sınavlarına girmiş ve bu sınavdan en az 150 puan almış olmaları, 2017 YGS sınavına girmeyen KKTC yurttaş’larının YDÜ açmış olduğu giriş

sınavlarında başarılı olmaları, nüfus cüzdanı fotokopisi, 4.5 x 6 cm boyutunda, son bir yıl içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, oyunculuk anasanat dalına müracaat eden adaylar 24 yaşını geçmeyecek, dramatik yazarlık anasanat dalına müracaat eden adaylarda yaş sınırı aranmayacak, özel yetenek sınavını kazanan öğrenci 4 yıl yüzde 50 burs alma şansını elde edecek.”

2017-2018 akademik yılı okul harçları ödenme koşulları ve kesin kayıtlarla ilgili geniş bilgiye www.neu.edu.tr internet adresinden ulaşabilecek.