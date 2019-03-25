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YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi’nin 11. Mezuniyet Oyunu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Seyirciyle Buluşuyor

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Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi öğrencilerinin sahneye koyacağı 11. Mezuniyet oyunu olan "FUL Yaprakları”, 27 Mart Dünya Tiyatro gününde izleyiciyle buluşuyor.
YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi’nin 11. Mezuniyet Oyunu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Seyirciyle Buluşuyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Civan Canova'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Sahne Sanatları Fakültesi araştırma görevlisi Ahmet Alper Ayana'nın yaptığı ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencilerinden Gamze Aygün, İzlem Farisoğlu ve Ozan Uykur'un oyuncu kadrosunda yer aldığı “Ful Yaprakları” adlı oyun, 27 Mart 2019 Çarşamba günü saat 17.30 da, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’de sahnelenecek. Oyun, halka açık ve ücretsiz izlenebilecek

Ful Yaprakları, hayallerinin kıyısında yaşayan üç insanın suya ayaklarını uzatamayışını anlatıyor. Çarpıcı bir hikayenin içinde çaresiz bir kızın, hayata tutunmaya çalışırken yine kendisi gibi gerçeklerle yüzleşmeyi erteleyen ablası arasındaki karşıtlığı sert bir dille işliyor.

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