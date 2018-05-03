YDÜ Sanat Eğitmeni Dr. Halis Biçer ile Kaliagrafik Atölye Çalışması...

YDÜ İletişim Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü, 52 yıldır Türkiye’de sanat eğitimi veren ve The Halis Grotesque Font ismini verdiği yazı karakterlerinin de yaratıcısı olan Prof. Dr. Halis Biçer’i ağırlayarak atölye çalışması yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Biçer, öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımıyla "Grafik Tasarım ve İletişimde Tipografi, Kaligrafinin yeri ve uygulamaları" konulu sunum ve atölye çalışması gerçekleştirdi. Öğrencilerin kaligrafik yazı uygulamaları gerçekleştirme olanağı buldukları atölye çalışmasında, logo ve amblem tasarımı örneklerine de değinililerek grafik tasarımın reklam alanındaki önemi vurgulandı.

Mesleki Gelişimde Özgün Çalışmalar Önem Taşıyor…

Atölye çalışması hakkında bilgi veren Prof. Dr. Halis Biçer, kişilerin seçtiği meslekler doğrultusunda kendilerini birçok konuda geliştirmeleri gerektiğini, yalnızca diplomanın yeterli olmayacağını, yaptıkları özgün çalışmalarda diğer meslektaşlarından ayrılarak öne çıkabileceklerini ifade etti. Sanatta sınır olmadığını, sanatın sürekli olduğunu ve 78 yaşında olmasına rağmen hala daha sanatla ilgilendiğini, üretmeye devam ettiğini sözlerini ekledi. Bunun yanı sıra günümüzde insanların “bilmiyorum” mazaretine sığınmalarını yanlış bulduğunu dile getiren Prof. Dr. Biçer, teknolojiyle bilgiye ulaşmanın çok daha kolay olduğunu vurguladı. Etkinlik, İletişim Fakültesi Dekan Vekili ve Görsel İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökçe Keçeci’nin sertifika taktimi ve anı fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.