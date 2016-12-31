YDÜ seriye bağladı!

Beşiktaş: 67 - Yakın Doğu Üniversitesi: 73

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye kadınlar Basketbol Ligi’nin 11. Haftasında deplasmanda karşılaştığı güçlü rakip Beşiktaş’ı 6 sayı farkla 67-73 yendi.

Yakın Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Akatlar Spor Salonu’nda oynanan maçta, Yakin Doğu Üniversitesi, Courtney Vandersloot'un mükemmel oyunu ile Beşiktaş'ı deplasmanda 73-67 yendi ve galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Ribaund sorununa karşın iki sayılık bölge sayılarında 54-34 üstünlük elde eden Yakın Doğu Üniversitesi rakibini 5 fazla top kaybına zorladı ve çok iyi savunma yaparak galibiyet çıkardı.

İlk periyod başabaş geçti son bölümde Courtney Vandersloot'un ağırlığını koymasıyla Yakın Doğu Üniversitesi 16-14'lük skor elde etti.

İkinci çeyreğin başlarında Beşiktaş koçu Aziz Akkaya'ya teknik faul verildi, Vandersloot 5.dakikada farkın 5 sayıya (22-17) çıkmasını sağladı. Beşiktaş savunmasını sertleştirerek 8. dakika içinde skoru 28-27 lehine çevirdi. Courtney Vandersloot 14. sayısı attı ve devreyi Yakın Doğu Üniversitesi 29-28 önde bitirdi.

Boyalı alanı iyi koruyan ve özellikle son haftaların formda ismi Kiah Stokes'u durduran Yakın Doğu Üniversitesi üçüncü çeyreğin 3. dakikasında 37-31 öne geçti. Shavonte Zellous'un koyduğu dirence karşın Yakın Doğu Üniversitesi son çeyreğe 11 sayılık (58-47) avantajla başladı.

Dördüncü çeyrekte Beşiktaş baskılı oynatarak farkı eritmeye çalıştı, 5 dakika kala skoru 64-60'a getirdi. Vandersloot'a Quanitra Hollingsworth'un katılmasıyla Yakın Doğu Üniversitesi son iki dakikaya girilirken farkı 9 sayıya (71-62) çıkardı ve maçı da 73-67 kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Lig’de 2, Sıraya Yükseldi…

Yakın Doğu Üniversitesi Beşiktaş maçını kazanarak Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 2. Sıraya yükseldi. Yakın Doğu Üniversitesi lig’in 12. Haftasında ligin güçlü ekiplerinden olan Bellona AGÜ’yü konuk edecek.

Öne Çıkanlar :

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Elin Eldebrink 10 sayı, 6 asist, Quanitra Hollingsworth 15 sayı, 6 ribaund, 2 blok, Courtney Vandersloot 25 sayı, 8 ribaund, 5 asist, 3 top çalma, Essence Carson 8 sayı, 3 ribaund, 1 asist, Bahar Çağlar 8 sayı, 2 ribaund, 2 asist, Angelica Robinson 5 sayı, 4 ribaund, 1 asist ile takımın göz dolduran isimleri oldu.

Beşiktaş’ta ise Shavonte Zellous 17 sayı, 7 ribaund, 3 asist, Lindsey Harding 14 sayı, 6 ribaund, 4 asist, Iva Perovanovic 19 sayı, 4 ribaund, Kiah Stokes 8'i hücum 18 ribaund, 5 sayı ile oynadı.